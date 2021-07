Sì al Milan: Kaio Jorge ha scelto

Il Milan è pronto a mettere a segno altri colpi. Tra i calciatori che Maldini e Massara stanno trattando in questo momento c’è anche Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano del Santos ha un contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre

Il Milan non si ferma più. I rossoneri sono senza dubbio la squadra più attiva sul mercato in questo periodo. Oggi arriverà l’ufficialità di Brahim Diaz, che rappresenterà il sesto colpo di Paolo Maldini e Frederic Massara. Prima dello spagnolo sono arrivati Mike Maignan, Fikayo Tomori, Sandro Tonali, Olivier Giroud e Fodé Ballo-Touré.

Ma il mercato del Diavolo non si ferma, con tanti obiettivi, ancora, da portare a casa. Come è noto, il Milan dovrà mettere le mani su un nuovo trequartista ma c’è l’idea anche di acquistare un vice Calabria, un nuovo mediano, un esterno e se dovesse esserci l’opportunità anche una terza punta giovane.

E’ stato lo stesso Maldini a lasciar intendere che l’attacco non è ancora al completo. L’opportunità ha un nome, Kaio Jorge. Il talento del Santos ha un contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre. Un contratto con i brasiliani che non verrà rinnovato. Ora, resta solo da capire, quando lascerà il Sudamerica, se adesso o alla prossima sessione di calciomercato.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, il Milan ha il sì di Kaio Jorge. I rossoneri sono in pole rispetto ad altre squadre interessate, come Juventus o Napoli. Sarebbe stata raggiunta un’intesa di massima con l’agente Bertolucci ma resta da definire quanto destinare al Santos, che vorrebbe dieci milioni di euro. Troppi per un calciatore in scadenza fra poco più di cinque mesi.

Il Milan sarebbe disposto a pagare al massimo un indennizzo ma non di certo le cifre richieste dal Santos. Come è noto, però, il club rossonero è poco propenso a partecipare ad aste con altri club. Se la ferma volontà di Kaio Jorge sarà quella di vestire il rossonero, è molto probabile che alla fine l’affare si concretizzerà