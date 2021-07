Svolta a centrocampo, da Kessie a Pobega: idee chiare per il Milan

Il punto sul centrocampo del Milan, dal rinnovo di Kessie, passando per la conferma di Pobega. I rossoneri provano a chiudere il cerchio

Si sta delineando sempre più la squadra di Stefano Pioli. Ancora qualche tassello andrà inserito ma la squadra titolare ha già una fisionomia ben chiara. A centrocampo ci sono davvero pochi dubbi, con Franck Kessie e Ismael Bennacer, che partono davanti rispetto alla concorrenza.

Ad oggi la certezza più grande, alle loro spalle, porta il nome di Sandro Tonali. Il Milan dopo una trattativa lunghissima è riuscito a riformulare l’accordo con il Brescia, strappando il centrocampista a condizioni davvero vantaggiose.

Il pacchetto non è chiaramente al completo. Il club rossonero deve fare i conti con la Coppa d’Africa, che porterà via a Stefano Pioli i due centrocampisti titolari. Servono dunque nuovi innesti o conferme.

Leggi anche:

Pobega corre verso la conferma

La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, fa il punto sul centrocampo del Milan. Confermando, di fatto, quanto scritto in precedenza. Il quotidiano pone l’attenzione soprattutto su Franck Kessie e il suo rinnovo. Un problema da risolvere entro l’inizio del campionato. In settimana è previsto un nuovo contatto con l’agente Atangana per cercare di far chiarezza sulla situazione.

Nel frattempo Kessie è volato a Tokyo per giocare con la Costa d’Avorio le Olimpiadi. A centrocampo, in queste amichevoli, Pioli proverà con maggiore convinzione la coppia Tonali-Bennacer ma ci sarà spazio anche per Tommaso Pobega. Il futuro del giovane centrocampista, scuola Milan, resta da scrivere ma nella prima amichevole, contro la Pro Sesto, ha compiuto un passo verso la permanenza. L’ex Spezia ha messo in campo fisicità e personalità che non sono passate inosservate.

Pobega adesso può davvero restare, a completare il reparto. Il giornale sottolinea come l’offerta dell’Atalanta sia solamente di otto milioni di euro. Il Milan non ha alcuna intenzione di prenderla in considerazione. Al massimo potrebbe concedere un prestito perché la voglia di puntare su di lui in futuro è tanta.

Per quanto riguarda la questione Bakayoko, invece, non ci sono novità. Il Chelsea, al momento, non sembra intenzionato a concedere il prestito con diritto di riscatto ma ad agosto le cose potrebbero cambiare.