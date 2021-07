Calciomercato Milan – Concorrenza italiana per Coutinho!

Coutinho indicato obiettivo di mercato del Milan da più fonti, ma affare difficile. Anche un altro club di Serie A è interessato all’ex Inter.

C’è anche Philippe Coutinho tra i trequartisti accostati al Milan in queste settimane. Sicuramente il brasiliano sarebbe un gran colpo per il ruolo, visto che serve un fantasista di grandi qualità tecniche.

Tuttavia, l’operazione si presenta molto difficile. Il Barcellona ha speso circa 130 milioni di euro per comprarlo dal Liverpool nel 2018 e non può svenderlo. Inoltre, va considerato che l’ex Inter percepisce un ingaggio da circa 12 milioni netti a stagione. Impensabile che il club rossonero possa pagare uno stipendio del genere.

Coutinho, anche la Juventus ci pensa

Nonostante le condizioni economiche assolutamente sfavorevoli, da ESPN giunge conferma che il Milan è tra i club interessati a prendere Coutinho. Oltre ai rossoneri, anche un’altra squadra della Serie A pensa al fantasista del Barcellona: la Juventus.

Massimiliano Allegri apprezza molto il brasiliano e non gli dispiacerebbe provare a rilanciarlo, dopo una stagione da dimenticare in Spagna. Un infortunio al menisco sinistro non gli ha permesso di scendere in campo nel 2021.

Anche per la Juventus è complicato pensare di prendere Coutinho. Forse solamente con una cessione di Cristiano Ronaldo sarebbe possibile fare un tentativo per il fantasista del Barcellona. Ma, al momento, non risultano trattative per l’addio di CR7.