Calciomercato Milan, nuovo talento dal Belgio: la conferma via social

Dopo Saelemaekers, dal Belgio possono arrivare altri giovani talenti al Milan. Uno milita nel Genk e Maldini si è già fatto avanti per lui.

Il capo-scout rossonero Geoffrey Moncada è attentissimo ai giovani talenti e con i suoi collaboratori guarda a tanti campionati. Un mercato molto interessante è sicuramente quello belga.

Tra i prospetti nel mirino del Milan c’è Pierre Dwomoh, 17enne centrocampista che milita nel Genk. Ha caratteristiche offensive, può agire anche da trequartista. Essendo giovanissimo, i suoi margini di crescita sono ancora notevoli. Il club rossonero lo ha seguito e potrebbe provare ad assicurarselo in questa sessione estiva del calciomercato.

Leggi anche:

Milan interessato a Dwomoh: la rivelazione di Tovalieri

A rivelare l’interesse del Milan per Dwomoh è Sacha Tovalieri, giornalista belga, che ne ha parlato in un intervento fatto a calciomercato.it: «È un centrocampista centrale, è molto giovane. Ha 17 anni e gioca nel Genk. Il Milan lo sta osservando da mesi e sta prendendo informazioni. Ha un livello tecnico superiore agli altri, ma non altrettanto la testa. L’Italia può aiutare su questo. Se ci sono calciatori grezzi, in Italia possono maturare».

Il centrocampista del Genk viene descritto come molto forte sul piano tecnico e anche fisicamente (è alto 1,87 m), però su quello mentale deve crescere. Forse in un ambiente come quello del Milan riuscirebbe a maturare. Vedremo se Maldini e Massara decideranno di passare dai semplici sondaggi a una trattativa concreta.

Dwomoh ha un contratto fino a giugno 2024 e il suo club è disposto a discuterne la cessione. Ovviamente, anche altre squadre europee hanno messo gli occhi sul ragazzo e potrebbero rappresentare una “minaccia” per il Milan, che dal Belgio ha già preso Alexis Saelemaekers in tempi recenti e tiene d’occhio diversi talenti belgi.

Dwomoh al Milan: indizio dai social

Inoltre nella giornata odierna il giovane Dwomoh ha lanciato un indizio dai propri profili social. Il talento del Genk ha pubblicato nelle sue stories di Instagram l’immagine dei rumors sul suo possibile approdo al Milan. Il tutto commentando con le emoji degli occhi aperti.

Nei dialoghi con i suoi follower, sempre sui social, Dwomoh ha preferito non commentare le voci sul Milan. Come a voler dire di non poter parlare né rilasciare dichiarazioni in merito. Ma c’è chi è sicuro di un futuro approdo in maglia rossonera già deciso.