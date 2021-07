Milan-Vlasic, l’annuncio: “Vuole i rossoneri, c’è un alleato”

Carlo Laudisa, esperto di calciomercato de La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto sul futuro di Vlasic, obiettivo numero uno per la trequarti rossonera

Intervenuto sul canale ufficiale YouTube di Carlo Pellegatti, il giornalista Carlo Laudisa, esperto di calciomercato, ha fatto il punto sulla situazione del Milan. Il collega de La Gazzetta dello Sport – tra i tanti argomenti trattati – ha parlato anche di Vlasic.

Non è un segreto che il Milan sia alla ricerca di un nuovo trequartista, che possa prendere il posto di Hakan Calhanoglu, finito all’Inter. I nomi, fatti in questo periodo sono davvero tanti, ma il croato è davvero una pista percorribile nonostante le tantissime difficoltà.

Vlasic piace parecchio a Maldini e Massara, che vedono in lui il profilo perfetto per lo scacchiere di Stefano Pioli. Il croato vede bene la porta e sa far quel lavoro di copertura, in cui si distingueva particolarmente il turco.

Il problema, chiaramente, è l’alta richiesta del CSKA Mosca, proprietario del cartellino, che vuole ben 30 milioni di euro. La volontà del calciatore di sposare il progetto rossonero, però, alla fine potrebbe fare la differenza.

Leggi anche:

Le parole di Laudisa

Carlo Laudisa ha parlato inoltre di un ‘alleato’, che potrebbe aiutare il Milan ad acquistare Vlasic dai russi: “Vlasic sta mordendo il freno al Cska Mosca – esordisce – E’ tornato ad allenarsi ma non con il sorriso perché lui ha in testa il Milan. Sa che in via Aldo Rossi lo attendono con ansia. C’è però il problema economica, con i russi che vogliono 30 milioni e il Milan non vorrebbe andare oltre il prestito. Ma chi è il miglior alleato per le strategie di Maldini e Massara? Lo Zenit, il rivale più duro dei moscoviti. E’ impossibile pensare che vada a San Pietroburgo e può capitare che alla fine il Cska per dispetto decida di cedere Vlasic al Milan, per non correre il rischio di veder il calciatore indossare la maglia del nemico storico”.