Kaio Jorge-Milan, arriva la firma: le ultime dal Sudamerica

Le ultime novità legate a Kaio Jorge arrivano dal Sudamerica. Il brasiliano e il Milan avrebbero raggiunto un accordo. La firma potrebbe arrivare a gennaio qualora il Santos rifiutasse la proposta da 4 milioni dei rossoneri

Non si ferma il calciomercato del Milan. Il club rossonero è certamente il più attivo in Serie A: con il ritorno di Brahim Diaz sono ben sei i giocatori che ufficialmente sono stati acquistati in questa calda estate. Lo spagnolo si è andato ad aggiungere a Mike Maignan, Fikayo Tomori, Sandro Tonali, Olivier Giroud e Ballo-Touré.

Prima della chiusura della campagna acquisti dovrebbero arrivare altri 4-5 nuovi profili. In questo momento le attenzioni principali sono puntate su Kaio Jorge: continuano a rimbalzare voci sia dall’Italia che dal Brasile in merito alla trattativa che dovrebbe portare il giovane brasiliano a Milanello. E’ il calciatore del Santos il prescelto ad occupare il ruolo di terzo attaccante, alle spalle di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

Leggi anche:

Le ultime su Kaio Jorge

Il giocatore, messosi in luce a suon di gol in Sudamerica, ha un contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre. Un contratto che non verrà rinnovato e che può spingere il Santos a cedere il proprio calciatore a giorni, per monetizzare il più possibile. E’ evidente che non sarebbe l’unico esborso per il Milan, che deve fare i conti anche con la commissione per il procuratore.

Il giornalista Cesar Luis Merlo ha fatto il punto delle trattativa, confermando come tra il Milan e il calciatore ci sia un accordo di massima, ormai raggiunto. Il Milan avrebbe inoltre presentato un’offerta da 4 milioni di euro al Santos per liberarlo fin da subito. Se i brasiliani dovessero rispedire al mittente la proposta rossonera, Kaio Jorge firmerebbe con il Milan una volta scaduto il contratto il prossimo 31 dicembre.