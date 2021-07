Leao, ecco l’offerta: arriva la proposta dalla Premier League, i dettagli

Leao ha un futuro incerto. Il Milan potrebbe dargli fiducia, ma un’offerta allettante potrebbe cambiare tutto. Dall’Inghilterra si muove qualcosa.

Il Milan si è mosso parecchio sul calciomercato in entrata e lo farà ancora. Ma c’è anche bisogno di vendere e di monetizzare.

Tra i calciatori che il club rossonero non ritiene intoccabili c’è Rafael Leao. Sicuramente al portoghese viene riconosciuto un ottimo talento e l’idea di dargli un’altra occasione non dispiace, però la dirigenza deve anche fare i conti con il bilancio. Dovesse arrivare una buona offerta, verrebbe presa in considerazione.

Calciomercato Milan, offerta dal Wolverhampton per Leao

In queste settimane si è parlato di alcune società interessate a Rafael Leao. Nelle ultime ore una in particolare, il Wolverhampton, sembra essersi fatta avanti per cercare di assicurarsi l’attaccante portoghese. I Wolves sono molto legati a Jorge Mendes, agente del calciatore che ha piazzato molti suoi assistiti nella squadra inglese in questi anni.

Il giornalista portoghese Pedro Almeida ha rivelato che il Wolverhampton ha offerto al Milan 25 milioni di euro più 3 di bonus per comprare Leao. A suo dire, ci sono contatti avanzati per discutere del trasferimento dell’ex talento di Sporting Lisbona e Lille.

Vedremo se questa pista di mercato sarà destinata a sfociare in un vero e proprio accordo. Il costo storico di Rafael nel bilancio è di circa 29 milioni, il Milan in questi due anni lo ha in parte ammortizzato e dunque potrebbe fare una discreta plusvalenza cedendolo a 28-30 milioni.

La cessione del calciatore lusitano consentirebbe di avere denaro da investire nel mercato in entrata. Maldini e Massara devono comprare due titolari ancora: un trequartista e un esterno destro offensivo. Non è facile assicurarseli facendo proposte di prestito con diritto di riscatto. Servono soldi.