Olimpiadi Tokyo, Calcio: calendario torneo maschile, Kessie e Kalulu in campo

Olimpiadi di Tokyo, tra gli eventi a cinque cerchi anche i tornei di calcio maschile e femminile al via nel fine settimana. Due rossoneri a caccia di una medaglia

Tra mille difficoltà per il timore crescente di contagi per il Covid, Tokyo è pronta, ad un anno di distanza dal rinvio, a ospitare i Giochi Olimpici che si apriranno ufficialmente con la cerimonia di inaugurazione in programma il 23 luglio.

Prima dell’accensione della fiamma olimpica a Tokyo, alcune discipline saranno già cominciate. Tra queste il torneo di calcio maschile in programma dal 22 luglio al 7 agosto, giorno della finale che assegnerà la medaglia d’oro. Sono 16 le squadre partecipanti all’evento provenienti dai cinque continenti. Le 4 rappresentanti europee sono le 4 semifinaliste dell’Europeo Under 21 disputato in Italia nel 2019 con gli azzurri eliminati nella fase a gironi. Tra queste c’è la Francia di Pierre Kalulu. Per l’Africa, invece, in campo Egitto, Sudafrica e la Costa d’Avorio di Kessié, convocato grazie alla possibilità di inserimento di fuori quota in rosa.

Il campione in carica è il Brasile, vincitore a Rio de Janeiro cinque anni fa in finale contro la Germania che ora si ritroverà di nuovo contro nel girone. La formula del torneo è molto semplice. Le prime due di ogni gruppo passano ai quarti di finale con tabellone a eliminazione diretta fino alla finale.

Calcio alle Olimpiadi di Tokyo, i Gironi

Di seguito i 4 gironi del torneo di calcio maschile delle Olimpiadi di Tokyo

Girone A: Giappone, Francia, Messico, Sudafrica

Girone B: Corea del Sud, Romania, Honduras, Nuova Zelanda

Girone C: Spagna, Argentina, Australia, Egitto

Girone D: Costa D’Avorio, Brasile, Germania, Arabia Saudita

Leggi anche

Olimpiadi Tokyo, il calendario del torneo di calcio maschile

Le partite della fase a gironi si disputeranno tutte, in differenti orari, in tre giorni ovvero giovedì 22 luglio, domenica 25 luglio e mercoledì 28 luglio. Quarti di finale sabato 31 luglio, semifinale il 3 agosto. Il 6 agosto la finale per la medaglia di bronzo. Domenica 7, quella per l’oro.

Giovedì 22 luglio



Egitto-Spagna (9.30)

Messico-Francia (10)

Nuova Zelanda-Corea del sud (10)

Brasile-Germania (10.30)

Argentina-Australia (12.30)

Giappone-Sudafrica (13)

Honduras-Romania (13)

Costa d’Avorio-Arabia Saudita (13.30)

Domenica 25 luglio

Egitto-Argentina (9.30)

Nuova Zelanda-Honduras (10)

Francia-Sudafrica (10)

Brasile-Costa d’Avorio (10.30)

Australia-Spagna (12.30)

Romania-Corea del Sud (13)

Giappone-Messico (13)

Arabia Saudita-Germania (13.30)

Mercoledì 28 luglio

Arabia Saudita-Brasile (10)

Germania-Costa d’Avorio (10)

Romania-Nuova Zelanda (10.30)

Corea del Sud-Honduras (10.30)

Australia-Egitto (13)

Spagna-Argentina (13)

Francia-Giappone (13.30)

Sudafrica-Messico (13.30)

QUARTI DI FINALE (sabato 31 luglio)

1C-2D (ore 10 – QF1)

1A-2B (ore 11 – QF2)

1D-2C (ore 12 – QF3)

1B- 2A (ore 13 – QF4)

SEMIFINALI (mercoledì 3 agosto)

Vincente QF1 – Vincente QF2 (ore 10)

Vincente QF3 – Vincente QF4 (ore 13)

FINALE TERZO POSTO (sabato 6 agosto ore 13)

FINALE PRIMO POSTO (domenica 7 agosto ore 13)