Rinnovo Kessie: un piccolo ostacolo alla firma

Il Milan è alle prese con il rinnovo di Franck Kessie. La volontà dei rossoneri resta quella di chiudere entro l’inizio del campionato. Ecco il problema

Non solo calciomercato. Dopo l’annuncio ufficiale di Brahim Diaz, che ha portato a sei il numero degli acquisti, il Milan continua ad operare per poter chiudere altri affari. Come raccontato, il mercato dovrebbe consegnare a Stefano Pioli altri 4-5 giocatori. Serve un trequartista, due esterni di destra – uno basso e uno alto – e molto probabilmente un nuovo centrocampista e un attaccante, che potrebbe essere Kaio Jorge.

Ci sarà da operare anche in uscita, cercando di piazzare Conti, Caldara e molto probabilmente anche Castillejo e alla giusta offerta Hauge (servono 15 milioni di euro).

Il punto sul rinnovo di Kessie

Questi, però, sono soprattutto i giorni della possibile intesa con Franck Kessie. I tifosi rossoneri, come tutto il mondo Milan, sono preoccupati, temono un nuovo caso Donnarumma. Serve la firma sul rinnovo in tempi brevi: la dirigenza si augura che il ‘presidente’ possa mettere nero su bianco già prima dell’inizio del campionato.

E’ atteso a breve un nuovo summit tra Maldini e l’entourage di Franck Kessie: la richiesta continua ad essere di sei milioni di euro. Richiesta, che il Milan sembra disposto ad accontentare. Sul tavolo, infatti, ci sarebbero 5 milioni di euro più bonus, per arrivare a 6. Come sottolinea Tuttosport, in edicola stamani, la distanza tra le parti è rappresentata proprio dai bonus, con Kessie, che vorrebbe guadagnare sei milioni senza bonus. Il Milan – si legge – ha fretta di raggiungere un accordo. Kessie no.

L’ivoriano, però, ha manifestato la volontà di continuare a giocare ancora con la maglia del Milan. L’idea è di legarsi ai colori rossoneri per vincere insieme.