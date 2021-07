Calciomercato Milan, il gioiellino del Parma nel mirino: è un classe 2004

Sul classe 2004 dei gialloblù ci sono anche i rossoneri. Il Diavolo sarebbe stato il primo club a muoversi, ora però va tenuta d’occhio la concorrenza.

Nonostante i tanti colpi già chiusi, il Milan continua a monitorare il mercato su tutti i fronti. I rossoneri, in questi ultimi mesi, sono particolarmente attenti ai giovani talenti, che rientrano nella strategia della società di un mercato di prospettiva. Fra i vari profili di cui si è parlato ultimamente (Bondo e Dwomoh su tutti) nel mirino del Diavolo ci sarebbe stato anche un calciatore proveniente dall’Italia, più precisamente dal Parma.

Il club emiliano è appena sceso in Serie B e, se da una parte ha già messo sotto contratto giocatori di esperienza come Buffon e Franco Vazquez, dall’altra fatica a trattenere i suoi giovani più importanti. Su questi si stanno muovendo diversi club di primo livello, tra cui anche i rossoneri, intenzionati a inserire in rosa qualche giovanissimo per fargli fare la spola tra Primavera e prima squadra.

Milan su Chaka Traoré, ma occhio al Bayer

Secondo quanto riportato da Forzaparma.it, sul giovane ivoriano sono piombate diversi top club pronti ad assicurarsi le sue prestazioni. Il Milan era stata la prima squadra a farsi avanti mettendo sul piatto dei soldi per rilevare il suo cartellino prima che il ragazzo andasse a scadenza. Stiamo parlando di Chaka Traoré, ala sinistra del 2004 di proprietà del club emiliano, che ha fatto il suo esordio in Serie A proprio contro i rossoneri nell’ultima stagione

Il 16enne, spinto dal suo procuratore, ha interrotto i dialoghi per il rinnovo con il club di Krause. Da quanto afferma il portale di fede gialloblù, nelle ultime ore si è fatto insistente il corteggiamento del Bayer Leverkusen, con cui il giocatore avrebbe raggiunto un accordo economico. Fino al raggiungimento dei 18 anni Chaka dovrà per forza rimanere al Parma, dopodiché sarà libero di accasarsi da svincolato dove vorrà. Il Bayer Leverkusen è attualmente dato per favorito sul Milan nella corsa al giocatore ma va segnalato l’interesse della dirigenza rossonera per il classe 2004.