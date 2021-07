Milan, il mondo del calcio si stringe intorno a Gazidis: messaggi social e tanto affetto

La notizia della malattia di Ivan Gazidis è stata un fulmine a ciel sereno. Ma il dirigente rossonero ha mostrato coraggio e determinazione; il mondo del calcio si è stretto attorno a lui

Tuttosport, nella sua edizione odierna, ha riservato la sua prima pagina a Ivan Gazidis. L’amministratore delegato del Milan ha comunicato ieri di essere affetto da un carcinoma alla gola. È stato un vero shock per tutto l’ambiente rossonero apprendere una tale notizia. Il dirigente sudafricano si è sempre dimostrato un osso duro degli affari di marketing e management, ed è stato di grande aiuto al Milan in uno dei suoi più bui periodi.

Apprendere che un tumore possa mettere a rischio la sua incolumità ha reso triste tutto il mondo del calcio. Il quotidiano sportivo sopracitato ci ha tenuto a sottolineare il coraggio e la determinazione che Gazidis ha dimostrato nel comunicare al mondo intero della sua malattia. Un gesto che si può soltanto ammirare. Difatti, nella giornata di ieri, il Milan ha prontamente reso nota la spiacevole notizia attraverso un comunicato ufficiale, in cui si specifica che dovrebbe trattarsi di una forma curabile e si spiega che dovrebbe recuperare totalmente. È poi passato davvero poco tempo, che lo stesso Gazidis ha trasmesso un messaggio al pubblico in cui parla del tumore che lo ha colpito. Una comunicazione essenziale che evita i soliti pettegolezzi e mormorii di popolo e che al contrario esprime grande coraggio.

Ivan Gazidis si trova adesso in una clinica di New York per cominciare il percorso di cura, ma è stato chiaro: continuerà a collaborare con la dirigenza rossonera da remoto. Davvero una grande personalità quella del sudafricano, che ha ricevuto l’appoggio di tutto il mondo, non soltanto sportivo, come sottolineato da Tuttosport.

Gazidis e la malattia: il supporto dei tifosi e non solo

Tuttosport ha raccontato di come la malattia di Ivan Gazidis abbia rappresentato una spiacevole notizia non soltanto per l’ambiente rossonero, ma anche per i tifosi di calcio di qualsiasi schieramento e colore. Sui social, infatti, dopo il comunicato del Milan, è slittato subito in tendenza l’hashtag #ForzaIvan. I messaggi di solidarietà sono arrivati indubbiamente dai tantissimi milanisti, ma anche parecchi fan nerazzurri, e non solo, ci hanno tenuto a far sentire la propria vicinanza al dirigente rossonero.

Piccoli gesti che stanno a rappresentare quanto in determinate situazioni la fede calcistica abbia davvero poca rilevanza. Tuttosport ci ha tenuto a sottolineare come anche Socios.com, società che proprio da oggi diventerà sponsor ufficiale dell’Inter (sarà lo sponsor principale nelle magliette dei giocatori nerazzurri), è stata tra i primi profili internazionali a dedicare un messaggio ad Ivan Gazidis: “I pensieri di tutti a Socios sono con Ivan Gazidis, la sua famiglia e tutta la comunità milanista in questo momento difficile. Forza Ivan, siamo tutti con te”.