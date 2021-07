Milan, cartellino e commissioni: le ultime mosse per acquistare Kaio Jorge

Il Milan fa sul serio per Kaio Jorge. L’obiettivo di Maldini e Massara è di strapparlo subito al Santos, che sta rivedendo le pretese adesso.

Il Milan punta a completare il proprio attacco con l’ingaggio di Kaio Jorge. La trattativa è in corso e c’è fiducia di riuscire a concluderla positivamente nei prossimi giorni.

Il club rossonero vuole sfruttare la scadenza contrattuale fissata al dicembre 2021 per assicurarsi un interessante colpo in prospettiva. Il Santos, che rischia di perdere il giocatore a zero, sa di non poter tirare troppo la corda sul prezzo. Paolo Maldini e Frederic Massara, a loro volta, devono stare attenti alla concorrenza.

Calciomercato Milan, accordo con Kaio Jorge

Il Santos è partito da una richiesta di 10 milioni di euro per la cessione del cartellino, ma si può chiudere per una cifra inferiore. La Gazzetta dello Sport spiega che il Milan non ha fatto mosse ufficiali con il club brasiliano, bensì ha dei discorsi avanzati con l’agente Bertolucci. Secondo alcuni rumors, ci sarebbe già un accordo per un contratto quinquennale importante con alcuni bonus significativi.

Il Corriere dello Sport conferma che il Milan ha un’intesa verbale con l’entourage per un trasferimento a gennaio, quando il giocatore può arrivare a parametro zero. Ma Maldini e Massara, forti anche di questo patto stipulato, puntano a portarlo subito alla corte di Stefano Pioli. Dal Santos arrivano segnali di cedimento per quanto concerne il prezzo del cartellino. La società di San Paolo ha delle difficoltà economiche e preferirebbe non perdere gratis l’attaccante.

Se la spesa dovesse aggirarsi sui 4 milioni, il Milan potrebbe chiudere subito. Anche perché, oltre al costo del cartellino, c’è quello delle commissioni da corrispondere agli agenti. Maldini e Massara hanno già parlato di questo con i rappresentanti di Kaio Jorge.

L’accelerata comunque c’è stata e, secondo il CorSport, vanno limati alcuni dettagli economici con il Santos per potersi assicurare subito il talento brasiliano. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti tra le parti.