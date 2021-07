Milan, porta socchiusa per Leao: una inglese pronta a fare l’offerta

Leao non è un calciatore incedibile al Milan, che è pronto a valutare eventuali proposte per l’ex Lille. In Premier League c’è un club interessato.

Il Milan ha bisogno di fare delle cessioni per investire nel calciomercato in entrata. Ci sono più giocatori che sono ritenuti cedibili e per i quali si attendono offerte.

Tra coloro che hanno un futuro incerto c’è Rafael Leao, attaccante che nei due anni in rossonero ha mostrato grandi qualità ma anche tanta discontinuità. Se dovesse arrivare una proposta economica alettante, la dirigenza potrebbe valutare la possibilità di venderlo altrimenti lo terrebbe sperando nella sua esplosione definitiva.

Leao, c’è attesa per l’offerta

Carlo Pellegatti, noto giornalista sportivo e tifoso del Milan, nel suo ultimo video su YouTube ha fornito un aggiornamento sulla situazione di Leao ed espresso il suo punto di vista: «Il Wolverhampton vorrebbe il giocatore. Se arrivasse un’offerta, il club potrebbe socchiudere la porta e valutare. Io sono un po’ combattuto. Ha grandi qualità, ma ha una carriera ancora inespressa. Io lo vorrei vedere sulla fascia giocare con continuità in un Milan più forte, come quello della nuova stagione. Per me troverebbe il ritmo giusto e convincerebbe anche sulla continuità. Vedremo se il Wolverhampton intensificherà la sua corte».

Pellegatti parla dell’interesse del Wolverhampton per Leao e non è la prima volta che emerge tale voce. Già nelle scorse settimane è circolata l’indiscrezione. Il club di proprietà del gruppo cinese Fosun ha ottimi rapporti con Jorge Mendes, agente dell’attaccante del Milan. Il super procuratore portoghese ha piazzato diversi sui giocatori nei Wolves in questi anni.

Non risulta ancora esserci un’offerta, però è immaginabile che se dovesse arrivarne una sui 30 milioni di euro la società rossonera la prenderebbe in considerazione. Bisogna attendere i prossimi giorni per capire se ci saranno sviluppi su questa pista.

Il giornalista portoghese Pedro Almeida ha rivelato che ci sono contatti tra Milan e Wolverhampton. Leao preferirebbe rimanere a Milano, però i Wolves lo vorrebbero per sostituire Daniel Podence. Anche il Marsiglia monitora la situazione.