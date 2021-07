Kaio Jorge-Milan, svolta in arrivo: doppia novità

Kaio Jorge vuole il Milan. C’è attesa per capire se i rossoneri e il Santos riusciranno a trovare un accordo per far sbarcare subito in Italia l’attaccante brasiliano. Il calciatore nel frattempo ha detto no ad un’offerta proveniente dalla MLS che soddisfava il suo club

Continuano ad arrivare novità sull’affare Kaio Jorge. Come è noto, è il brasiliano il nome caldo per l’attacco rossonero. Il Milan ha deciso di investire su un terzo calciatore, da fare crescere e maturare alle spalle di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic. Il profilo del calciatore del Santos sembra davvero essere quello giusto. Serve chiaramente trovare la giusta quadratura del cerchio, con il Santos che non può tirare troppo la corda, visto il contratto in scadenza dell’attaccante il prossimo 31 dicembre.

“Nessuna offerta al momento per il Santos – afferma Carlo Laudisa sul canale YouTube di Carlo Pellegatti – ma il Milan vuole trovare un accordo per portarlo subito in Italia. Bertolucci ha scelto l’opzione rossonera, nonostante le tante offerte provenienti anche dalla Germania. Il Milan ha solo uno slot da extracomunitario e dunque non ci saranno altre operazioni”.

Doppia novità

Due novità importanti legate a Kaio Jorge arrivano da ‘Radio Rossonera’, che sottolinea come si sta cercando di capire se l’attaccante brasiliano possa ottenere, in tempi brevi, il passaporto portoghese. Sarebbe importante, per non occupare l’ultimo slot da extracomunitario.

Un’altra novità è che il Santos aveva accettato un’offerta proveniente dalla MLS di dieci milioni di euro. Offerta rispedita al mittente per il volere di Kaio Jorge, che vuole l’Europa e il Milan.