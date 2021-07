Kessie, possibile svolta in arrivo: fissato un nuovo incontro

Il Milan e l’agente Atangana preso si incontreranno per cercare di definire il rinnovo di Kessie, desideroso di rimanere in maglia rossonera.

Il Milan è pronto ad accelerare per il rinnovo di Franck Kessie. La dirigenza ha grande voglia di chiudere la trattativa trovando un accordo soddisfacente per tutti.

Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, a metà della prossima settimana ci sarà l’incontro con l’agente George Atangana per cercare di raggiungere l’intesa. La richiesta per lo stipendio è nota: 6 milioni di euro netti a stagione. Il club rossonero aveva fatto una prima offerta da 4 milioni ed è stata rifiutata, ma ha deciso di rilanciare e ora conta di arrivare alla fumata bianca.

Kessie ha dato priorità al Milan, ha voglia di rimanere in maglia rossonera. Si trova bene a vivere a Milano e anche a lavorare a Milanello con Stefano Pioli e i compagni. I tifosi lo adorano e sperano che Il Presidente rimanga.

Ovviamente Paolo Maldini e Frederic Massara sanno che non devono andare troppo per le lunghe. Ci sono squadre straniere, in particolare in Premier League, che apprezzano molto Kessie e potrebbero fargli ricche proposte economiche. In Inghilterra spesso non badano a spese. In queste ore sono filtrati rumors su un’offerta del Liverpool, ma non ci sono ancora conferme.

Il Milan vuole respingere ogni minaccia cercando di chiudere al più presto la trattativa con Atangana. Sarebbe importante stipulare un accordo prima dell’inizio di agosto. Maldini e Massara hanno avuto l’ok da Elliott per uno sforzo economico ulteriore.