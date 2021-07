Sportmediaset – Contratto milionario dalla Premier per Kessie

Le sirene che arrivano dall’Inghilterra potrebbero complicare la strada per il rinnovo dell’ivoriano, anche se attualmente non arrivano segnali di addio.

Il Milan sta cercando di chiudere tutti i suoi obiettivi in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Allo stesso tempo però la dirigenza rossonera deve stare attenta a non perdere altri pezzi pregiati. A tenere banco in queste ore è infatti il rinnovo di Franck Kessie: una situazione spinosa che va risolta al più presto.

I tifosi, e anche la stessa dirigenza, dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu sono preoccupati e vorrebbero evitare il ripetersi di situazioni del genere. I presupposti sono molto diversi ma i rossoneri hanno intenzione di mettere nero su bianco quanto prima possibile per evitare spiacevoli inconvenienti.

La proposta del Liverpool

Nell’edizione odierna di Sportmediaset su Italia Uno, Claudio Raimondi ha fatto il punto della situazione proprio su questo tema. L’esperto di mercato ha spiegato che i rossoneri sarebbero disposti ad accettare la richiesta del calciatore, che è sempre stata di 6 milioni di euro l’anno. La società, pur di non perdere il classe ’96, tra l’altro protagonista all’Olimpiade con un super gol all’esordio contro il Sudafrica, avrebbe alzato quindi sostanzialmente l’offerta iniziale.

Nella trattativa è però spuntata un’ulteriore complicazione, e non da poco. Il Liverpool di Kloop fa sul serio per il centrocampista ivoriano ed è pronto ad offrirgli un contratto da 8 milioni netti a stagione. Potrebbe essere questo uno dei motivi dei tentennamenti del giocatore. Le sirene della Premier sono infatti un ostacolo pericoloso per il rinnovo di Kessie col Diavolo, anche se dal giocatore non arrivano segnali di addio.