Caccia al trequartista, già bocciato: “E’ un Mandzukic bis”

Tifosi letteralmente scatenati sui social in queste ore attorno al nome di Ilicic. I sostenitori del Milan, intervenuto su Twitter, boccerebbero un eventuale acquisto dello sloveno dell’Atalanta

E’ un Milan che ha dimostrato di avere le idee chiare in questa prima fase di calciomercato. I rossoneri sono riusciti a rimpolpare la rosa, mettendo a disposizione di Stefano Pioli, con le conferme di Fikayo Tomori, Sandro Tonali e Brahim Diaz, e gli acquisti di Mike Maignan, Olivier Giroud e Ballo-Touré.

Il mercato non è chiaramente terminato e prima della chiusura potrebbero arrivare altri 4-5 giocatori. Le attenzioni principali sono puntate sul rinnovo di Franck Kessie ma anche sull’acquisto di un nuovo trequartista, che possa prendere il posto di Hakan Calhanoglu.

Sono tanti i nomi circolati in queste settimane. Tra i profili che più piacciono ci sono certamente Ziyech del Chelsea e Vlasic del Cska Mosca. Entrambi però hanno un’importante valutazione e trattare con i londinesi e i russi non è per nulla facile.

No secco per Ilicic

Si valutano anche altri profili e un nome che non tramonta mai è quello di Josip Ilicic. L’ex Palermo è in uscita dall’Atalanta. Troppi alti e bassi nel corso dell’ultima stagione e tanta voglia di cambiare aria. Per il Milan potrebbe rappresentare certamente un’opportunità, al giusto prezzo e non certo in cambio di Pobega.

Nelle ultime ore il nome di Ilicic è tornato prepotentemente di moda e sta facendo tanto discutere sui social tanto da entrare in tendenza, insieme a Mario Mandzukic. L’accostato è chiaramente di facile interpretazione: per molti tifosi un eventuale acquisto dello sloveno sarebbe paragonabile a quello del croato.

I commenti su Ilicic sono davvero tanti e la maggior parte negativi. I sostenitori del Diavolo, sui social, mostrano tutta la loro contrarietà:

Quindi una dirigenza attenta come la nostra, che valuta un profilo di un calciatore a 360 gradi (aspetto mentale, personalità sopratutto ecc.) decide di puntare per il ruolo di trq titolare su Josip Iličić. Usando la logica ad oggi non riesco a immaginare una cosa del genere — Antonio (@p__antonio) July 24, 2021

Pur essendo pessimista a livelli cronici non posso minimamente pensare che ilicic venga a fare il trq, non ha minimamente senso, detto questo non mi aspetto grossi nomi sul trq — Maldinismo (@GiovaB95) July 23, 2021

#Milan

Vabè, dai, se riescono a resuscitarlo, #Ilicic, può andare. Per ora è un Mandzukic 2.

Faremo una squadra coi sani e l'altra per il campionato lungodegenti… 😁 — Scrigno Magico (@SCRIGNOMAGICO) July 24, 2021

Comunque #Ilicic non avercelo contro le due partite con la Dea è già qualcosa, l’anno scorso (all’andata) ci ha fatto letteralmente impazzire 🥲 — Luca Paoli M T🔴⚫️ (@Luca_Trento) July 24, 2021