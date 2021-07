Ibrahimovic-Milan, amore infinito: i piani dello svedese

Zlatan Ibrahimovic pensa al recupero. Vuole esserci alla prima giornata di Serie A contro la Sampdoria e programma il futuro. L’idea è di diventare dirigente del Milan. Il punto della situazione

Il prossimo 3 ottobre Zlatan Ibrahimovic compirà 40 anni. Quasi tutti i suoi colleghi a questa età hanno appeso gli scarpini al chiodo da tempo, no lo svedese. Il calciatore ha ancora voglia di calcio ad altissimi livelli. Ha voglia di Milan.

Il giocatore è alle prese con il recupero dopo l’intervento al ginocchio del 18 giugno scorso. Chi vive a Milanello raccontato di un Ibrahimovic motivato e voglioso di tornare il prima possibile: non è un caso che sia lui ad arrivare per prima al centro sportivo rossonero e l’ultimo a lasciarlo.

L’obiettivo, come noto, è quello di riuscire ad esserci alla prima giornata di campionato, contro la Sampdoria, in programma il prossimo 23 agosto. Ibrahimovic tornerà a correre a giorni, per poi, nella prima settimana di agosto, riunirsi in gruppo.

Ibra programma il futuro, tra Svezia e Milan

Ibra si sente bene ed è pronto a continuare a stupire e guarda al futuro. Appendere gli scarpini al chiodo è ancora un’idea lontana. Il Milan e i suoi compagni – come testimoniano le tante interviste – non possono fare a meno dello svedese. I rossoneri per tornare ancora più in alto hanno bisogno di lui.

Il Milan ma non solo. Come riporta il Corriere della Sera, nella testa di Ibra c’è anche il Mondiale 2022 in Qatar. Dopo esser stato costretto a saltare gli Europei, vuole giocare l’ultima competizione internazionale con la sua Svezia, per riuscire a fare, ancora una volta, la storia.

Nel futuro di Ibrahimovic, poi, potrebbe esserci sempre e solo il Milan: l’idea di fare il dirigente per il club rossonero, non è affatto un’ipotesi remota. Anche in vista di questa prospettiva, nel giro di pochi mesi, la famiglia Ibrahimovic dovrebbe presto riunirsi sotto lo stesso tetto.