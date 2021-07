Milan, attento: un’italiana vuole inserirsi per Kaio Jorge

Il Milan vuole Kaio Jorge, ma le negoziazioni con il Santos sono tuttora in corso. Manca l’intesa. E un club della Serie A si fa avanti.

Il Milan spera di assicurarsi Kaio Jorge per completare il proprio attacco, ormai è cosa nota. C’è una trattativa in corso, ma non vi è ancora un accordo con il Santos.

Secondo quanto spiegato da Sky Sport, l’affare si trova in una situazione di stallo. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno offerto 6 milioni di euro per acquistare subito l’attaccante brasiliano, mentre il club di San Paolo ne vuole 10.

Il Milan deve fare attenzione alla Juventus, che nelle ultime ore ha chiesto informazioni e sta cercando di inserirsi. La società bianconera potrebbe approfittarne, se non si dovesse sbloccare la trattativa tra il Santos e i rossoneri.

Kaio Jorge va in scadenza di contratto a dicembre 2021, pertanto Maldini e Massara cercando di spendere il meno possibile per l’acquisto del cartellino. Anche perché ci sono delle commissioni da corrispondere agli agenti.

Ovviamente, il Santos vuole massimizzare il ricavato della cessione del giovane centravanti. 10 milioni è il prezzo fissato e magari potrebbe concedere un piccolo sconto, ma il Milan potrebbe essere costretti ad aumentare l’offerta per non rischiare di perdere un talento dal grande potenziale per il futuro.

Magari l’inserimento di alcuni bonus o una piccola percentuale sulla rivendita eventuale potrebbero sbloccare l’operazione. Sullo sfondo ci sono la Juventus e altre squadre europee, pronte a dare l’assalto al calciatore sudamericano se il Milan non dovesse riuscire a chiudere nei prossimi giorni. I rossoneri rimangono in pole position, ma ora è necessaria un’accelerata per respingere ogni possibile “minaccia”.