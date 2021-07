Calciomercato Milan, nuova idea per la trequarti: il PSG lo svende

Spunta una nuova idea per la trequarti rossonera. L’ultima indiscrezione porta ad un calciatore del PSG.

Sempre in primo piano in casa Milan la ricerca di un trequartista per completare il reparto offensivo. La società di via Aldo Rossi vuole regalare un altro calciatore di fantasia a Stefano Pioli: non basta la conferma di Brahim Diaz, visto che va colmato il vuoto lasciato dall’addio di Hakan Calhanoglu.

Tanti i nomi che si fanno in questi giorni. Dall’idea più concreta, quella del croato Nikola Vlasic del CSKA Mosca, a folli tentazioni come Isco del Real Madrid o Ziyech del Chelsea. Tutti calciatori sondati ed effettivamente valutati dalla dirigenza.

Nella giornata odierna è spuntato l’ennesimo nome, quello di un trequartista di buona esperienza e dalle importanti qualità, con un rapido passaggio anche nella nostra Serie A. Si tratta di Rafinha, centrocampista offensivo brasiliano classe 1993.

Rafinha nel mirino del Milan: costa 10 milioni

Una novità per il calciomercato Milan, che arriva dalla voce di un cronista internazionale. Il turco Ekrem Konur, che lavora spesso anche in Italia e Spagna, avrebbe lanciato la candidatura di Rafinha come nuovo obiettivo dei rossoneri.

Rafinha milita nel PSG dallo scorso anno, ma ha faticato a trovare spazio e continuità vista l’ampia concorrenza. I parigini sono pronti a cederlo, ad una cifra non molto alta e vicina ai 10 milioni di euro. Sul calciatore brasiliano è da segnalare però anche l’interesse della Lazio (se partisse Luis Alberto) e dell’Aston Villa.

👀🚨Lazio and AC Milan from Italy and Aston Villa in England are interested in #Rafinha. İtalya’dan Lazio ve AC Milan ve İngiltere’den Aston Villa,Rafinha ile ilgileniyor.#ACMilan #Lazio #AstonVilla #PSG https://t.co/IksxAAmkKw — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 24, 2021

Nel 2018 Rafinha ha indossato, per soli sei mesi, la maglia dell’Inter, che lo prese in prestito dal Barcellona. Una discreta esperienza che però non culminò con il riscatto definitiva. Oggi il fratello minore di Thiago Alcantara è sul mercato. Potrebbe rappresentare una soluzione ideale per il Milan: classe ’93, talentuoso, già conoscitore del nostro calcio e con tanta voglia di tornare protagonista.