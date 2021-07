Leao, no all’Everton: Mendes pronto ad offrirgli un’altra opzione

Il procuratore del portoghese ha in mente una nuova destinazione per lui. L’offerta è già pronta: va convinto il ragazzo.

Secondo le ultime notizie, il Milan potrebbe alla fine privarsi di Rafael Leao già in questa sessione estiva. Il 21enne rientra nei piani del tecnico Pioli ma non è considerato un giocatore imprescindibile e in caso di un’offerta interessante potrebbe partire. A quanto pare la società rossonera avrebbe incaricato il procuratore del ragazzo di trovare un’offerta di questo tipo per il 17 rossonero.

Leao è ancora è arrivato due estati fa dal Lille e ad oggi pesa a bilancio per poco meno di 17 milioni di euro. Il portoghese vorrebbe rimanere al Milan ma nelle due stagioni al Diavolo non è riuscito a convincere del tutto e cambiare ambiente potrebbe essere di aiuto anche a lui. Il Milan si sta già muovendo sul mercato per inserire in rosa giocatori importanti in quel ruolo, su tutti il croato Nikola Vlasic.

L’offerta del Wolverhampton

Il portoghese è stato inizialmente indirizzato verso l’Everton, ma ha fatto capire di non gradire molto un trasferimento ai Toffees. Il suo procuratore Jorge Mendes sta allora provando a convincerlo con un’altra proposta dalla Premier League. Mendes vanta ottimi rapporti infatti con il Wolverhampton, squadra nella quale ha creato una vera e propria colonia portoghese. Sono già nove i giocatori portoghesi in rosa, più il tecnico Nuno Espirito Santo.

I Wolves sarebbero disposto ad offrire ai rossoneri 25 milioni di euro più 3 di bonus. Si tratterebbe di una plusvalenza di circa 10 milioni per i rossoneri. Un’operazione molto positiva quindi. Sullo sfondo rimane sempre il Borussia Dortmund, che in questi giorni è però impegnato a chiudere l’acquisto di Malen dal Psv Eindhoven.