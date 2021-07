Mundo Deportivo – Anche il Milan sul fuoriclasse del Psg

Secondo Mundo Deportivo sul trequartista spagnolo c’è l’interesse anche di due club di Serie A, Milan e Lazio. La richiesta è di 10 milioni.

Il Milan sta monitorando tutte le opzioni possibili sul mercato, anche all’estero, per regalare a Pioli il fantasista in grado di spezzare gli equilibri. Dopo la partenza di Hakan Calhanoglu i rossoneri hanno bisogno di un giocatore di qualità che rappresenti una fonte di gioco importante. Ai tantissimi nomi circolati in questo ultimo periodo se ne è aggiunto un altro nelle ultimissime ore.

Oltre ai soliti Vlasic, Ilicic e Ziyech, viene accostato al Diavolo anche un fantasista che milita nella Ligue 1. La notizia arriva dalla Spagna: la concorrenza è ampia anche in questo caso. La sensazione è che nelle prossime settimane potranno esserci sviluppi importanti anche sul fronte trequartista, con Maldini pronto a chiudere un altro colpo in questa finora ottima campagna acquisti estiva.

Il giornalista Ekrem Konur, esperto di mercato internazionale, ha specificato che il Psg hanno messo in vendita Rafinha e per liberarlo chiedono una cifra intorno ai 10 milioni, 3,5 dei quali andranno versati nelle casse del Barcellona, secondo accordi precedenti. Il club parigino non lo ritiene più parte del progetto e il centrocampista dovrà quindi trovarsi un’altra destinazione.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il giocatore sarebbe interessate anche il Milan e la Lazio, interessate a riportare il centrocampista spagnolo in Serie A, dove aveva fatto molto bene con la maglia dell’Inter nella stagione 2017-18. Sempre secondo il quotidiano spagnolo le pretendenti al 28enne non finiscono qui. In Premier League c’è l’Aston Villa, pronto ad assicurarsi le sue prestazioni. Rafinha vorrebbe giocare di più e il Milan può essere un’ottima soluzione. I rossoneri possono infatti garantirgli un minutaggio più alto senza privarlo del palcoscenico della Champions League.