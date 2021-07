Calciomercato Milan, Pellegatti: “E’ una bufala. Non arriverà”

Le parole di Carlo Pellegatti su Franck Kessie e Khvicha Kvaratskhelia. Il noto giornalista fa il punto sul mercato rossonero legato a questi due profili

Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato del calciomercato del Milan. Oltre a mostrarsi felice per le parole di Franck Kessie, il noto giornalista, vicino ai colori rossoneri, ha rivelato una bufala. Una notizia, trapelata in queste ore, che secondo il giornalista non sarebbe vera.

In questi ultimi giorni, è tornato di moda il nome di Khvicha Kvaratskhelia. Il 20enne georgiano, che piace anche alla Juventus, è tornato di moda per il mercato rossonero. Il calciatore classe 2001 del Rubin Kazan, però, secondo Pellegatti – nonostante le tantissime notizie, provenienti anche dalla Russia – non sarebbe un obiettivo del Milan: “Parliamo oggi di Kvaratskhelia, georgiano del Rubin Kazan. Dal Milan trapela che non c’è alcun interesse. Poi gioca a sinistra, dove la squadra di Pioli è molto coperta, è extracomunitario… Questa notizia è la bufala di giornata, stando a quanto ci dicono…”

Rinnovo Kessie

Pellegatti torna a parlare dell’argomento del giorno, le dichiarazioni di Franck Kessie – “Atangana deve prendere atto delle parole del suo assistito. Al Milan si continua a mantenere la calma, sono cauti. Io oggi non voglio essere cauto ma emozionale parlando di Kessie. Sono parole che hanno sorprese per la loro forza e sicurezza. Sono parole decise, che magari hanno spiazzato il Milan. Un Milan comunque felice. Mi dicono che sono stato negativo, io ho solo registrato quello che sembrava esserci. Le parole di Kessie ci hanno reso più sereni.