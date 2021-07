Kaio Jorge alla Juve: quanto spenderanno i bianconeri per il brasiliano

Il gioiello verdeoro è ormai vicinissimo alla Juventus. Dal Brasile ci arrivano novità sui dettagli economici che portano Kaio Jorge tra le fila bianconere

Abbiamo assistito ad un duello di mercato molto serrato. Quella tra il Milan e la Juventus per Kaio Jorge è stata una sfida che ha creato una vera baraonda mediatica. Il gioiello del Santos ha fatto letteralmente girare la testa ai due club che hanno cercato in tutti i modi di conquistare la sua fiducia e quindi strappargli un accordo preventivo. Il contratto in scadenza nel dicembre del 2021 del giocatore ha portato Milan e Juventus ad una corsa sfrenata.

È stata una sfida di calciomercato fatta di sorpassi e controsorpassi. Se all’inizio era il Milan ad aver trovato l’accordo con il giocatore e il suo entourage – mancava da stabilire la cifra da sborsare al Santos per il trasferimento immediato – nelle ultime 48 ore la Juventus è riuscita sorpassare i rossoneri offrendo una somma superiore agli agenti di Kaio Jorge.

E quindi, alla fine, l’attaccante classe 2002 sbarcherà a Torino. Da decidere se in questa finestra di mercato o a gennaio, quando il contratto del giocatore con il Santos sarà scaduto. Dal Brasile, intanto, ci arrivano novità riguardo alla cifra che la Juventus spenderà per appropriarsi del giocatore.

Kaio Jorge alla Juve: pronti 6 milioni, incluse commissioni

Il portale brasiliano UOL Desporte rivela che la Juventus ha stanziato per l’acquisto di Kaio Jorge una somma di 6 milioni di euro. Con questi soldi, il club di Agnelli dovrebbe pagare bonus, e commissioni agli agenti del giovane attaccante.

Inoltre, la medesima fonte, racconta che Kaio Jorge dovrebbe firmare un pre-accordo con i bianconeri per un contratto quadriennale, che avrà effetto da gennaio 2022 sino al 2026. Attenzione, però, perchè nulla vieta che la Juventus, forte della volontà di avere già quest’estate l’attaccante a disposizione, possa sedersi al tavolo con il Santos concedendo un piccolo indennizzo. In Italia si parla di circa 2 milioni di euro che i bianconeri potrebbero subito sborsare al club brasiliano per far arrivare Kaio Jorge nell’immediato.

Sulla questione si attendono risvolti. Ma una cosa è certa, l’attaccante verdeoro vestirà la maglia della Juve la prossima stagione.