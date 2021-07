ML – Domani la conferenza stampa di Maignan: stabilito l’orario

L’estremo difensore francese è pronto per la sua nuova avventura in rossonero. Stabilito l’orario della conferenza stampa di presentazione.

Tutto pronto per l’inizio dell’avventura di Mike Maignan al Milan. L’ex portiere del Lille è arrivato con il difficile obiettivo di sostituire Gianluigi Donnarumma fra i pali rossoneri. Nella giornata di ieri l’estremo portiere francese si è allenato per la prima volta con i suoi nuovi compagni a Milanello ed è pronto per questa prima stagione con il Diavolo.

Secondo le informazioni reperite dalla nostra redazione, la conferenza stampa di presentazione di Maignan, in programma domani, si svolgerà alle ore 13:45. Sarà l’occasione per ascoltare le sue prime parole da calciatore del Milan.