Tokyo 2020, Kessie si qualifica con la Costa d’Avorio dopo il pari con la Germania

Il centrocampista rossonero avanza ai Giochi Olimpici. La sua Costa d’Avorio pareggia con la Germania e si qualifica come seconda.

Si è da poco conclusa con il risultato di 1-1 la sfida fra Germania e Costa d’Avorio, valida per la terza giornata del gruppo D dei Giochi Olimpici di Tokyo. Le emozioni sono arrivate tutte nella seconda frazione di gioco: dall’autorete di Henrichs al gol del pareggio di Lowen per i tedeschi. Un pari che non è bastato alla Germania per ottenere la qualificazione ed evitare l’eliminazione da Tokyo 2020. A passare il turno, insieme al Brasile, è proprio la Costa d’Avorio di Franck Kessie.

Il centrocampista rossonero ha giocato tutti i novanta minuti e ha trascinato la sua nazionale ai quarti di finale. Si prolunga quindi la permanenza in Giappone del calciatore, che ha da poco giurato amore eterno al Milan, e che a breve ritroverà i rossoneri per cominciare la prossima stagione.