Kaio Jorge, il Santos a sorpresa: “Contratto fino al 2023, ecco quanto costa”

Le ultime sul trasferimento di Kaio Jorge, attaccante che è conteso tra Milan e Juventus come rinforzo di prospettiva.

Continua a far parlare di sé la telenovela riguardante il futuro di Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano classe 2002 è uno dei maggiori talenti sudamericani del momento, tanto da essere conteso da due club importanti in Italia come Milan e Juventus.

In attesa di capire quando scadrà effettivamente il suo contratto (il Santos sostiene nel 2023), le due società italiane si stanno sfidando per cercare di accaparrarsi il cartellino di Kaio Jorge. Al momento la Juve sembra in pole, ma occhio ad un ritorno di fiamma dei rossoneri.

La redazione di Sky Sport ha aggiornato la situazione interpellato Sergio Canozzi, consulente di mercato internazionale per il Santos. L’emissario ha dato nuovi aggiornamenti in tal senso: “Io sono convinto che il contratto in essere di Kaio scade nel 2023. Il suo agente ha fatto una manovra sbagliata”.

Il costo di Kaio Jorge: “Almeno 15 milioni di euro”

Inoltre Canozzi ha parlato anche di cifre concrete, di quale investimento servirebbe per accaparrarsi il cartellino del 19enne attaccante: “Sappiamo che in condizioni normali il ragazzo potrebbe valere 25 milioni di euro. Ma ad oggi credo che basti una proposta da 15 milioni per far tentennare il Santos. La Juve? Abbiamo avuto qualche contatto”.

Kaio Jorge dunque non si muoverà per una cifra inferiore ai 15 milioni. Il Milan si era spinto al massimo a 4-5 milioni (bonus compresi) per cercare di ingaggiarlo da subito. Molto dipenderà dalla scadenza effettiva: se il brasiliano potrà lasciare il Santos già a dicembre allora potrà rappresentare un colpo low-cost.