Calciomercato Milan, nuova pretendente per Caldara: primi sondaggi

Secondo la Gazzetta dello Sport il club ha effettuato i primi sondaggi con il Milan per il difensore. Anche Venezia e Cagliari interessate.

Ci sono novità in casa Milan anche per quanto riguarda il fronte sessioni. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno il colpito di piazzare gli elementi che non sono considerati più parte del progetto tecnico e, possibilmente, di riuscire a ricavare dalle cessioni delle cifre discrete da reinvestire sul mercato in entrata.

Le difficoltà da questo punto di vista consistono nel fatto che alcuni di questi calciatori in uscita hanno poco mercato e i club interessati sono disposti a prelevarli esclusivamente con la formula del prestito. E’ il caso di Andrea Conti e Mattia Caldara, le cui ultime stagioni poco esaltanti, anche per via di numerosi infortuni, non convincono le società ad investire sul di lui. Per Caldara però si è aggiunta una nuova pretendente nelle ultime ore.

Leggi anche:

Secondo quanto riferito dello Gazzetta dello Sport, il Torino ha effettuato i primi sondaggi con il Milan per il difensore. Il classe 1994 è destinato a lasciare nuovamente il Diavolo dopo il prestito di un anno e mezzo all’Atalanta, squadra dalla quale il Milan aveva già prelevato il calciatore tre anni fa.

Il quotidiano parla di sensazioni positive, con i rossoneri che sarebbero pronti a trattare la cessione di Caldara al club granata. Sul difensore si era fatto avanti anche il Venezia negli ultimi giorni. Tra le pretendenti al difensore c’è poi sempre il Cagliari. I sardi devono infatti sostituire Daniele Rugani, tornato alla Juventus dopo la fine del prestito. Nei prossimi giorni vedremo se il Torno fa sul serio per il calciatore e questa potrebbe essere la destinazione giusta per lui.