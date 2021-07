Calciomercato Milan, il giovane in prestito: c’è l’ufficialità

Altra operazione in uscita dei rossoneri. Ufficializzato il passaggio in prestito del giovane attaccante al Cesena.

Il Milan ha chiuso un’altra operazione di mercato, seppur secondaria. C’è infatti l’ufficialità per quanto riguarda la cessione a titolo temporaneo del giovane attaccante classe 2001, Riccardo Tonin. Il 20enne che vanta presenze anche nelle varie nazionali giovanili, si accaserà al Cesena, club che attualmente milita in Serie C.

La notizia è stata data anche dal sito ufficiale della società romagnola. Tonin ha svolto tutta la trafila nelle giovanili del Milan. Con la Primavera ha collezionato 43 presenze complessive, 20 delle quali nell’ultima stagione, dove ha messo a segno anche 2 reti.