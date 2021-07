Milan, ufficiale la partnership con Celly

Il Milan ha annunciato la nuova partnership con Celly, che sarà l’Official Mobile Phone Accessories Partner del Club.

L’AC Milan ha annunciato di aver stretto una nuova partnership con Celly, marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet. Un accordo con il quale Celly diventa l’Official Mobile Phone Accessories Partner del Club rossonero.

L’AC Milan spiega nel comunicato ufficiale da poco pubblicato che il brand Celly fa il suo esordio nel mondo del calcio scegliendo di affiancare proprio la società rossonera per la stagione che tra poco avrà inizio. Innovazione e ricerca dello stile sono gli elementi alla base di questa partnership: “due valori condivisi da entrambi i brand che, nei propri rispettivi settori, si distinguono per la ricerca continua di soluzioni innovative e di uno stile italiano di cui si fanno portabandiera nel mondo”, scrive l’AC Milan sul proprio sito ufficiale.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di legare il nostro brand a quello di Celly, una realtà che come AC Milan nasce in Italia e che poi riesce ad affermarsi a livello internazionale, essendo presente in oltre 40 paesi nel mondo. Crediamo che la passione per l’innovazione e lo stile siano il comun denominatore di questa partnership. Celly è un’azienda leader nella produzione e distribuzione di accessori innovativi, dal design italiano e di alta qualità, mentre AC Milan è un Club con uno stile unico, moderno ed in grado di guardare al futuro tenendo sempre in considerazione il proprio passato.”

Anche Stefano Bonfanti, Head of Sales and Marketing di Celly ha fatto un’importante dichiarazione sulla partnership stretta con il Milan: “Siamo davvero entusiasti di questo accordo e di poter muovere i nostri primi passi nel mondo del calcio a fianco di un partner prestigioso e amato in tutto il mondo come AC Milan. Ci aspettiamo grandi risultati in termini di consolidamento della notorietà della nostra marca e dei nostri prodotti a livello nazionale e internazionale e speriamo che questa collaborazione porti anche delle ulteriori sinergie e opportunità di business in futuro”.