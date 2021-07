Milan Femminile, ufficiale l’acquisto di Adami dalla Fiorentina

Il Milan Femminile si rinforza in vista della prossima stagione. Acquistata la centrocampista dalla Fiorentina: il comunicato del club

Anche sul fronte Femminile, la dirigenza rossonera è a lavoro per rinforzare la squadra di Maurizio Ganz. Diversi gli acquisti fatti in questa sessione di calciomercato, ai quali si aggiunge l’ultimo e importante ingaggio di Greta Adami. La centrocampista classe 1992 è una veterana del calcio italiano ed è stata prelevata dalla Fiorentina, club per il quale ha giocato ben sei anni.

Con la Viola, Adami vanta grandi successi, tra cui la vittoria di uno scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Rilevanti anche le sue presenze nella Nazionale Femminile Italiana. Insomma, il Milan di Ganz si è assicurato un grande rinforzo di centrocampo per la prossima stagione. Con la Champions League da disputare c’è bisogno di tanta esperienza e qualità.

Questo il comunicato dell’AC Milan che rende noto l’acquisto di Greta Adami: