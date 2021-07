Calciomercato Milan, due club di Serie A su Bakayoko

I Blues avrebbero proposto il francese in prestito al club che ora sta valutando l’opzione. Intanto il Milan fa altre valutazioni.

Il mercato del Milan è ancora lontano dall’essere concluso. Gli arrivi di Maignan, Giroud e Ballo-Touré, uniti ai riscatti di Tomori e Brahim Diaz, hanno fatto contenti i tifosi rossoneri ma non bastano per arrivare pronti alla prossima stagione. Stefano Pioli ha bisogno ancora di qualche innesto per disporre di una rosa completa, in particolare un terzino destro, un trequartista e un centrocampista centrale.

Il Milan pensa sempre a Tiemoué Bakayoko come priorità per completare il reparto in mezzo al campo, ma nel frattempo sta valutando anche le ipotesi Krunic e Pobega. Soprattutto quest’ultimo, che sembrava ad un passo dalla cessione all’Atalanta, potrebbe rivelarsi alla fine l’uomo in più per la prossima stagione. Ecco quindi che per il centrocampista si fanno largo due ipotesi di mercato, entrambe in Serie A.

Possibile ritorno a Napoli

Secondo quanto riportato dal Mattino, il Napoli è tornato a farsi sotto per Bakayoko. I partenopei stanno cercando un elemento da inserire a centrocampo dopo l’infortunio di Diego Demme. Per ora è stata congelata la partenza del giovane Gaetano ma Spalletti ha bisogno di un uomo di esperienza in quel ruolo per la parte iniziale della stagione della stagione.

Il quotidiano riferisce che il Chelsea avrebbe offerto il francese in prestito, stavolta gratuito, con gli azzurri che dovrebbero accollarsi solamente l’ingaggio. Per far questo i Blues dovrebbero però rinnovare il contratto del 27enne, che ricordiamo, è in scadenza nel 2022. Il Napoli ha preso tempo per valutare l’ipotesi di un ritorno del giocatore, considerato comunque non una prima scelta in questo momento, ma comunque una buona idea low cost vista l’impossibilità di fare investimenti.

Anche la Juventus si informa

Nelle ultime ore sembrerebbe aver preso contatti con l’entourage del calciatore anche la Juventus di Massimiliano Allegri . I bianconeri cominciano a cautelarsi nel caso dovesse sfumare il colpo Manuel Locatelli. Bakayoko vorrebbe tornare al Milan, ma per ora le destinazioni più probabili sembrano altre.