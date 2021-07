Vito Dell’Aquila su Ibrahimovic: “Fieri che pratichi il Taekwondo, lo fa per la mente”

Il fresco campione olimpico di Taekwondo ha parlato a Tutti Convocati elogiando anche l’attaccante rossonero che pratica la stessa arte marziale.

Vito Dell’Aquila, medaglia d’oro di Taekwondo ai giochi olimpici di Tokyo 2020, è intervenuto alla trasmissione Tutti Convocati e ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic. Anche lo svedese infatti pratica la stessa arte marziale del 20enne di Mesagne. Queste le sue parole: “Siamo fieri che uno come Ibrahimovic abbia praticato il Taekwondo, lo fa per la mente, per arrivare all’equilibrio“.

Il giovane pugliese ha conquistato uno dei due ori finora portati a casa dagli azzurri a Tokyo e lo ha dedicato al nonno, scomparso da un mese: “Mi guardava da lassù: ero certo che avrei vinto”.