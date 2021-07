Amichevole Nizza-Milan, le formazioni ufficiali: giocano Leao e Pobega

Le formazioni ufficiali di Nizza-Milan, amichevole che avrà luogo stasera alle ore 20.30. Stefano Pioli punta su Leao in attacco

Tutto pronto all’Allianz Riviera per il fischio d’inizio di Nizza-Milan, prima avvincente amichevole della stagione per i rossoneri. La squadra di Stefano Pioli è chiamata ad un importante test, nel quale lo stesso allenatore potrà schiarirsi le idee su qualche giocatore in particolare. Osservati speciali: Rafael Leao e Tommaso Pobega (entrambi titolari). Con Ismael Bennacer out, per positività al Covid-19, Pioli ha dovuto reinventare soprattutto il reparto di centrocampo.

Tanti tifosi sono in attesa di vedere all’opera i nuovi arrivati Maignan e Giroud. Il primo sarà in campo dall’inizio; discorso diverso per l’attaccante francese che subentrerà a gara in corso. Lo testimoniano le formazioni ufficiali da poco rese note.

Eccole di seguito:

Nizza (4-4-2): Benitez; Atal, Dante, Todibo, Kamara; Stengs, Thuram, Lemina, Kluivert; Gouiri, Maolida. All. Galtier

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Pobega, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic: Rafael Leao. All. Pioli