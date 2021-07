Calciomercato Millan, un obiettivo si allontana: vicina l’intesa con un altro club

Nicola Vlasic si allontana sempre più dal Milan. Sullo sfondo resta Ziyech, il giocatore che piace di più. Per il marocchino, però, bisogna aspettare

Stefano Pioli e tutti i tifosi del Milan aspettano con ansia l’arrivo di un nuovo trequartista. Paolo Maldini e Frederic Massara sono chiamati a sostituire Hakan Calhanoglu, che ha deciso di approdare all’Inter.

Ad oggi una trattativa calda per un nuovo acquisto non c’è ma i profili sondati e sul taccuino della dirigenza del Diavolo sono davvero tanti. In questi ultimi giorni è tornato di moda il profilo di Ziyech. Il marocchino – non è un segreto – sarebbe il preferito del Milan: l’ex Ajax non è più una prima scelta di Tuchel e il Chelsea, a fine mercato, potrebbe decidere di cederlo a condizioni più vantaggiose.

Al momento – come riporta La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani – l’operazione risulta fuori portata anche perché il club londinese non ha ancora aperto ad una soluzione low cost. La speranza, come detto, è che ciò cambi fra qualche giorno. Il Milan deve comunque fare i conti con l’ingaggio di Ziyech, sui cinque milioni, non certo basso.

Vlasic lontano

Il giornale fa il punto anche su Nikola Vlasic. Il croato si trasferirebbe di corsa a Milano per vestire il rossonero ma bisogna fare i conti con il CSKA Mosca, che non appare avere alcuna intenzione di cedere un elemento importante come il classe 1997 alle condizioni dei rossoneri.

Anche in questo caso, il Milan vorrebbe prendere Vlasic, in prestito oneroso con diritto di riscatto. I russi, invece, vorrebbero cederlo per 25/30 milioni ma a titolo definitivo. Sono giorni decisivi per il calciatore perché – si legge – sarebbe vicina l’intesa tra Cska Mosca e lo Zenit per 25 milioni. Il giocatore spera ancora di poter approdare in Italia ma l’affare potrebbe andare in porto a breve.

Può succedere dunque che il Milan stupisca tutti, acquistando un calciatore che fin qui non è stato protagonista sui media. Non ci resta che attendere, il mercato è ancora lungo.