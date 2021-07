Dalla Norvegia – Milan, idea dal Lipsia: l’attaccante in prestito

Dalla Norvegia giunge la notizia di un tentativo del Milan per il giovane attaccante che fa gola a molti club.

Non solo il trequartista. Il Milan vuole completare il reparto offensivo con un altro acquisto, che riguarda più la zona-gol. Infatti Stefano Pioli avrebbe chiesto alla propria dirigenza di affiancare a Ibrahimovic e Giroud anche un altro centravanti.

I rossoneri vogliono un profilo giovane e conveniente, senza fare follie a livello economico. Kaio Jorge resta il primo nome, ma le difficoltà ad arrivare al giovane brasiliano hanno portato il Milan a valutare anche alcune alternative internazionali.

L’ultimo nome arriva dalla Norvegia. Secondo il cronista Andreas Korssund, il Milan si sarebbe interessato all’attaccante scandinavo classe ’95 Alexander Sorloth. Si tratta di una prima punta che milita da qualche stagione in Germania, nelle fila del Lipsia.

Chi è Sorloth, il centravanti che il Lipsia vuole cedere

Korssund ha twittato poco fa dell’interesse concreto del Milan per l’attaccante norvegese. Il club di via Aldo Rossi non ha ancora fatto un’offerta vera e propria, ma pare che voglia chiedere Sorloth in prestito al Lipsia, così da non spendere cifre enormi per la terza punta.

AC Milan ønsker Alexander Sørloth på lån. Foreløpig har ikke AC Milan åpnet noen forhandlinger med Leipzig, men interessen er der.✅ #ACMilan #Leipzig — Andreas Korssund (@kors_andreas) July 30, 2021

Ma scopriamo qualcosa in più su Sorloth. Il 25enne di Trondheim è cresciuto nel settore giovanile del mitico club norvegese del Rosenborg. Ma in carriera, nonostante l’ancora giovane età, ha già provato diverse esperienze: per lui passaggi in Olanda, Danimarca, Inghilterra Belgio e Turchia.

Un giramondo del gol Sorloth, che ha ottime caratteristiche da prima punta. Altezza considerevole, buon senso del gol e capacità anche a giocare in posizioni più laterali. Il Lipsia ha investito su di lui pagandolo 20 milioni dal Crystal Palace un anno fa, ma la sua ultima stagione lo ha visto andare a segno solo 5 volte.

La società della Red Bull è pronta a mettere Sorloth sul mercato, visto che la presenza di André Silva e Poulsen sembra escluderlo dalla formazione titolare. Il Milan ci proverà, a titolo temporaneo. Non è da escludere che sia proprio il norvegese l’ultimo colpo low-cost per l’attacco.