Dalla Spagna: il Real chiede una contropartita al Milan per Isco

Secondo il portale di mercato Fichajes.net i Galacticos, su richiesta di Ancelotti, avrebbero chiesto l’inserimento di un calciatore nella trattativa.

Continua la caccia al nuovo trequartista da parte del Milan con le notizie che si susseguono. I rossoneri devono scegliere il nome giusto per sostituire Hakan Calhanoglu. Il turco si è accasato all’Inter e ha lasciato un vuoto tecnico da colmare assolutamente. Stefano Pioli aspetta un giocatore di spessore e qualità in grado di rappresentare una fonte di gioco importante per la sua squadra.

Con Vlasic che sta per accasarsi allo Zenit, sempre più vicino al calciatore, e Ilicic considerato come un’alternativa allo stato attuale delle cose, sta prendendo quota il nome di un fuoriclasse in uscita dalla Liga. Dalla Spagna insistono su questa pista e danno una notizia nuova riguardo la possibile operazione. C’è infatti un elemento che potrebbe facilitare la trattativa tra il Milan e Isco, ormai ai saluti con il Real Madrid.

Il Milan avrebbe addirittura già presentato un’offerta intorno ai 18 milioni per il trequartista spagnolo e vorrebbe affidare a lui le chiavi della trequarti. Il Real però chiede una cifra superiore. Secondo quanto riferito da Fichajes.net, il Real Madrid avrebbe chiesto ai rossoneri di inserire nell’operazione il cartellino di Alessio Romagnoli. Questa richiesta arriverebbe direttamente dal nuovo tecnico delle Merengues Carlo Ancelotti

Il portale di mercato spagnolo riferisce che i Blancos sono a caccia di un centrale difensivo, anche perché il nuovo arrivato David Alaba non vorrebbe giocare in quella posizione. Il difensore rossonero sarebbe un’ottima operazione dal punto di vista economico e potrebbe quindi far comodo alle rotazioni di Ancelotti che deve fare i conti con le gravose perdite di due come Sergio Ramos e Raphael Varane.