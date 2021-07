Dal Brasile: per l’attaccante siamo alle firme, Milan fuori dalla corsa

Secondo quanto riportato da UOL Esporte i rossoneri non sarebbero più in corsa per assicurarsi il giovane attaccante. Si è promesso alla Juve.

Il Milan pensa sempre a un giovane attaccante da affiancare alla coppia di classe ed esperienza composta da Zlatan Ibrahimovic e il nuovo arrivato Olivier Giroud. L’idea di Maldini è di portare in rossonero un ragazzo di ottime prospettive, che possa imparare dai due bomber e cresce senza troppe pressioni addosso. Da qualche giorno sembra ormai sfumato il primo obiettivo.

Il brasiliano Kaio Jorge infatti si è allontanato quasi definitivamente dalle mire del Diavolo. Quella che sembrava un’operazione in dirittura d’arrivo solo qualche settimana fa, si è complicata improvvisamente per le difficoltà di arrivare al calciatore aspettando la scadenza del suo contratto. Dal Brasile infatti confermano tutto.

Milan fuori dalla corsa

Secondo quanto riportato dal portale UOL Esporte, l’attaccante del Santos Kaio Jorge non ci sarebbe più nulla da fare per il Milan, così come anche per i portoghesi del Benfica. Il classe 2002 è destinato all’Italia ma non arriverà alla corte del Diavolo. La Juventus è al centro dei suoi pensieri e la dirigenza bianconera è arrivata a offrire 3 milioni di euro al club brasiliano, proprietario del suo cartellino.

UOL Esporte è sicuro: “Ci sono le firme sul pre-contratto coi bianconeri, Kaio Jorge si è promesso alla Juventus“. Il Milan nel frattempo si è mosso di conseguenza per provare a cautelarsi e vorrebbe puntare sul giovane attaccante francese Randal Kolo Mouani. Il 22enne ha messo a segno 9 reti nell’ultima stagione in Ligue 1 con il Nantes e secondo la dirigenza rossonera è il primo indiziato per l’attacco visto che il brasiliano è ormai sfumato.