Hauge, trattativa con l’Eintracht: nuova offerta in arrivo

Si riallacciano i contatti tra il Milan e l’Eintracht per Jens Petter Hauge. I dettagli forniti dall’esperto di mercato Fabrizio Romano

Dopo la freschissima notizia del passaggio in prestito di Lorenzo Colombo alla Spal, potrebbe presto arrivarne un’altra riguardante la cessione di Jens Petter Hauge. I due giocatori sono stati esclusi stamane dalla lista dei convocati di Stefano Pioli per l’amichevole di stasera contro il Nizza. Si è subito ipotizzato che il motivo fosse prettamente legato al mercato, ed effettivamente, pensando a Colombo, l’idea era stata azzeccata.

Per Hauge, similmente, qualcosa sembra si stia muovendo nel concreto. Dalla Norvegia sono filtrate indiscrezioni riguardo al suo approdo imminente all’Eintracht Francoforte. Sino a pochi minuti fa non si avevano conferme qui in Italia, ma adesso sono arrivate importanti novità.

Come è risaputo da giorni, per il norvegese non sono mancate le offerte, soprattutto dalla Bundesliga. Due club, in particolare, sono in corsa per aggiudicarselo a titolo definitivo. Il Milan chiede per la sua cessione 12-15 milioni di euro, ma Wolfsburg ed Eintracht non si sono spinti oltre i 10 milioni, bonus inclusi.

Adesso, però, c’è un club in pole per lui. L’accordo potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Confermate quindi le indiscrezioni provenienti dal Nord Europa, Jens Petter è vicino all’approdo all’Eintracht. Tutti i dettagli fornitici da Fabrizio Romano.

Cessione Hauge, l’Eintracht formula nuova offerta

L’esperto di mercato, Fabrizio Romano ha reso noti dettagli importanti sulla trattativa tra Milan e Francoforte che riguarda Jens Petter Hauge. Il giornalista, attraverso un post su Twitter, ha fatto sapere che nelle ultime ore si sono riallacciati i contatti diretti tra i due club, con quello tedesco pronto a formulare una nuova offerta nei prossimi giorni.

Infatti, circa due settimane fa, l’Eintracht aveva fatto recapitare una proposta di 7 milioni di euro per acquistare il cartellino dell’ex Bodoe Glimt. Un’offerta che il Milan non ha tardato a rispedire al mittente. La dirigenza rossonera ha parlato chiaro: si parte da una base minima di 12 milioni di euro per il talento norvegese. Attendiamo, quindi, ulteriori risvolti dalla trattativa. Ma sembra che, con i colloqui di nuovo in corso, qualcosa può sbloccarsi molto presto.