Nizza-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole

Terzo test amichevole per il Milan ospite, sabato 31 luglio, del Nizza all’Allianz Riviera. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming dalle ore 20.30

Il Nizza inaugura quindici giorni ricci di impegni per il Milan atteso da altri test amichevoli contro Valencia, Real Madrid e Panathinaikos prima dell’esordio in campionato di lunedì 22 agosto contro la Sampdoria a Genova.

Reduce dalle due larghe vittorie con Pro Sesto e Modena, per il Milan il primo vero test precampionato contro un Nizza che esordirà in campionato tra una settimana nella prima giornata di Ligue 1. I rossoneri di Francia si presentano all’inizio della nuova stagione con rinnovate ambizioni, certificate dall’arrivo in panchina di Christophe Galtier, allenatore nella passata stagione del Lilla, vincitore del campionato e capace di imporsi proprio sul Milan con un netto 0-3 in Europa League. In squadra due ex Serie A ovvero Mario Lemina e Justin Kluivert.

Senza Bennacer fermato dal Covid, Hauge non convocato per scelta tecnica e Ibrahimovic ancora alle prese con il recupero dall’infortunio, Pioli potrebbe far esordire Maignan e concedere spazio a partita in corso a Giroud. In attacco spazio dal primo minuto a Diaz. Ancora assenti Kjaer, Kalulu e Kessie che torneranno a Milanello la settimana prossima dopo gli impegni con le nazionali.

Nizza-Milan, diretta tv e streaming dell’amichevole

Nizza-Milan è un’esclusiva di Sky che trasmetterà l’evento su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio a partire dalle 20.25 al termine di un’altra amichevole internazionale quella tra Roma e Siviglia in programma alle 18.25. Al termine, highlights su Sky Sport 24 con successivi passaggi in replica nella tarda serata di sabato e domenica.

Gli abbonati a Sky possono vedere Nizza-Milan in streaming tramite SkyGo, selezionando dalla home dell’applicazione disponibile per pc e smartphone la finestra dedicata all’evento oppure i due canali sopracitati dal menù apposito. Su SkyGo anche la possibilità di rivedere il match con la funzione restart se già iniziato.