Milan Femminile, ufficiale: Korenciova ha rinnovato il suo contratto

Il Milan ha rinnovato il contratto del portiere della Prima Squadra Femminile, Maria Korenciova. La nota ufficiale del club rossonero

Altra buona notizia sul versante rossonero Femminile. Il Milan ha da poco comunicato di aver rinnovato il contratto di Maria Korenciova, portiere della Prima Squadra Femminile. La calciatrice slovacca ha rappresentato l’estremo difensore titolare del Milan negli anni passati. Milita tra le fila rossonere dal 2018, e adesso ha rinnovato il suo contratto per un altro anno.

Questo il comunciato dell’AC Milan che informa del prolungamento contrattuale della Korenciova:

“AC Milan comunica di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice della Prima Squadra femminile Mária Korenčiová. Il portiere slovacco vestirà la maglia rossonera anche nella prossima stagione. Korenčiová, che fa parte della rosa della squadra dalla prima stagione 2018/2019, ha collezionato complessivamente 65 presenze in gare ufficiali”.

Importante è ricordare che il Milan ha acquisito in questa sessione di mercato la fuoriclasse portiere ex Juventus, Laura Giuliani. Probabilmente sarà lei la nuova titolare tra i pali della squadra di Ganz, ma la Korenciova non si è lasciata abbattere, anzi; anche perchè gli impegni saranno maggiori la prossima stagione. Le sue prime parole dopo il rinnovo lasciano trapelare grande soddisfazione per aver rinnovato la sua permanenza al Milan:

“Questo rinnovo del contratto è una nuova sfida per me, come ogni anno qui al Milan. Quest’anno giocheremo la Champions League e questa sarà la sfida più grande per me. Credo che lo scorso anno abbiamo disputato una grande stagione sebbene non abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi ma quello più importante era un posto in Champions. Quando penserò all’annata passata la ricorderò come una importante. Ho tanti ricordi meravigliosi, sia dentro che fuori dal campo”.