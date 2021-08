Sportmediaset – Milan, una cessione per il colpo dall’Atalanta

Secondo Sportmediaset, il Milan aspetta di cedere un giocatore prima acquisire Josip Ilicic dall’Atalanta. La notizia

Il Milan e Josip Ilicic sono due nomi accostati ormai da diversi mesi. È risaputa la volontà dello sloveno di lasciare l’Atalanta e nella sua testa c’è un solo desiderio, quello di approdare in rossonero. Già mesi fa, quando Gian Piero Gasperini lo ha rilegato in panchina privandolo del posto di protagonista assoluto sul campo, Josip si è offerto al Milan.

I contatti non sono mai cessati, e dato che Maldini e Massara sono alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra d’attacco, Ilicic potrebbe rappresentare il più giusto innesto, anche dal punto di vista della convenienza dell’affare. Lo sloveno ha ormai 33 anni e il suo contratto in scadenza nel 2022 permetterebbe ai rossoneri di acquisirlo attraverso l’esborso di un piccolo indennizzo.

La difficoltà maggiore sta proprio in questo ultimo punto, dato che l’Atalanta richiede per la cessione del fantasista ex Palermo una somma vicina agli 8 milioni di euro (valutata troppo alta dal Milan). I dialoghi sono in corso, con Gasperini che già ieri ha confermato la volontà del giocatore di lasciare Bergamo.

Secondo le ultime notizie, il Milan, prima affondare il colpo per Ilicic, aspetta di guadagnare una notevole cifra dalla cessione di un suo giocatore.

Affare Ilicic, prima la cessione di Hauge

Secondo quanto riportato oggi da Sandro Sabatini a Sportmediaset, il Milan sta aspettando la cessione di Jens Petter Hauge prima di acquistare Josip Ilicic. Come si afferma da giorni, il norvegese sembra vicinissimo all’approdo all’Eintracht Francoforte, squadra di Bundesliga. Come vi abbiamo raccontato ieri, l’affare potrebbe concludersi a breve, dato che il club tedesco è pronto a presentare un’offerta più cospicua al Milan (7 milioni+bonus non sono bastati).

Maldini e Massara contano di guadagnare dalla cessione dell’ex Bodoe Glimt almeno 12 milioni di euro. Una cifra che potrebbe essere reinvestita sia su Ilicic, ma anche sul quarto centrocampista essenziale a Pioli per la prossima stagione. L’Eintracht, dal suo canto, è in attesa di cedere il suo esterno Kostic per far spazio ad Hauge. La prossima settimana può essere decisiva. Il Milan, dopo giorni di stallo, potrà ridare vita al mercato in entrata.