Milan, vicino l’acquisto del 2004 dal Parma: cifre e dettagli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan è vicino ad aggiudicarsi il giovanissimo ma talentuoso centrocampista. Tutti i dettagli

Già qualche giorno fa, aveva fatto eco la notizia dell’interessamento del Milan per Chaka Traore, il classe 2004 del Parma. Parliamo di un centrocampista offensivo di 16 anni ma che ha già mostrato potenzialità ottime, e che con il tempo possono essere sviluppate al meglio. Chaka ha esordito in Serie A la scorsa stagione proprio contro i rossoneri. Quella sarà stata molto probabilmente l’occasione migliore per Maldini e Massara per mettere gli occhi sul centrocampista ivoriano.

Traoré è principalmente un esterno sinistro d’attacco, ma non disdegna la posizione centrale di trequartista così come la fascia destra avanzata.

Cresciuto nelle giovanili del Parma, ha scalato i diversi livelli e adesso ha rifiutato il rinnovo con i ducali, retrocessi in Serie B la scorsa stagione. Già da tempo il Milan lo segue, ma sino a qualche giorno fa era stato affermato che il Bayern Leverkusen fosse in vantaggio per aggioudicarselo, con un accordo di massima già raggiunto. In realtà, la notizia filtrata negli ultimi minuti parla di un sorpasso del Milan, che è ormai vicinissimo a chiudere l’affare.

Sono stati resi noti i dettagli contrattuali e le cifre dell’affare che porterebbero Traoré in rossonero. A svelarli è stato il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira.

Traoré al Milan, accordo con il giocatore

Nicolò Schira, attraverso un post su Twitter, ha informato che il Milan ha raggiunto un accordo con Chaka Traorè e i suoi agenti. Il classe 2004 dovrebbe firmare un contratto triennale sino al 2024 con i rossoneri. L’ala sta spingendo per lasciare quanto prima Parma, ma il club di Scala deve ancora discutere l’accordo finale con Maldini e Massara. L’affare è comunque in chiusura.

TuttoMercatoWeb, invece, afferma che i dettagli economici sono già stati concordati tra i due club, con i rossoneri che dovrebbero versare nelle casse dei parmensi circa 1 milione di euro complessivo. Nei prossimi giorni potrebbe quindi avvenire il definitivo trasferimento, con il Milan pronto ad aggiudicarsi un profilo di assoluta prospettiva e che potrebbe rappresentare un talento per il futuro.