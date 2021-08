ML – Milan, domani la conferenza stampa di Giroud: fissato l’orario

Il bomber francese verrà presentato domani in conferenza stampa. C’è molta attesa per sentire le sue prime parole da rossonero

Domani sarà una grande giornata in quel di Milanello. Il club rossonero presenterà in conferenza stampa l’acquisto più accreditato dell’estate: l’attaccante Olivier Giroud. Il francese si sottoporrà alle domande dei giornalisti alle ore 14.00. Finalmente, potremo ascoltare quelle che sono le prime sensazioni ed emozioni del nuovo numero 9 del Milan.

Già ieri, Giroud si è presentato magistralmente ai tifosi e a tutto l’ambiente rossonero. Un gol fantastico, di testa, ad anticipare due avversari, è stato il modo migliore per Olivier di mostrarsi per la prima volta con la maglia rossonera addosso. Grazie a lui, il Milan ha trovato il pareggio per 1-1 nell’amichevole contro il Nizza.

Ci si aspetta tanto, forse troppo, da colui che farà da co-titolare al gigante Zlatan Ibrahimovic. In realtà, molti non vedono l’ora di vederli schierati in coppia. Già da domani potremo capire quali sono le motivazioni dell’attaccante ex Chelsea, arrivato al Milan per una somma di 2 milioni di euro bonus inclusi.