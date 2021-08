Calciomercato Milan, dalla Spagna: Juve in pole per Isco

Una clamorosa notizia di mercato ci arriva dal quotidiano spagnolo SPORT. Il trequartista seguito dal Milan è in realtà vicino alla Juventus

È risaputo che il Milan sia alla disperata ricerca di un trequartista che possa essere il sostituto perfetto di Hakan Calhanoglu. Da quando il turco è passato all’Inter, Maldini e Massara non hanno mai interrotto il loro sondaggio che ha riguardato tanti, forse troppi, profili di giocatori interessanti. Il trequartista che più piace alla dirigenza rossonera è sicuramente Nikola Vlasic, croato in forza al CSKA Mosca.

Ma sono diversi i nomi che hanno gravitato in orbita Milan nelle ultime settimane. In particolare, c’è un giocatore che acceso in maniera prepotente i sogni dei tifosi rossoneri. Parliamo di Isco, il fantasista spagnolo in uscita dal Real Madrid. Il trequartista è reduce da due annate davvero negative, e con il contratto in scadenza nel 2002, è prossimo all’addio ai blancos.

Il Milan ha un dialogo in corso con il club di Perez. Isco, ovviamente, è un profilo che piace parecchio a Maldini e Massara, ma l’alto ingaggio che percepisce a Madrid (7 milioni di euro) fa da ostacolo al Milan e a tutti i club interessati a lui. Anche il valore del suo cartellino non è alla portata del club rossonero, dato che il Real richiede 20 milioni di euro per la sua cessione.

Attenzione, però, perchè dalla Spagna arriva una indiscrezione clamorosa. Isco sarebbe vicino all’approdo alla Juventus. Il Milan, anche in questo caso, è stato sorpassato?

Isco alla Juventus per 18 milioni di euro

Secondo il quotidiano SPORT, specializzato in ambito Real Madrid, la Juventus è in pole per aggiudicarsi Isco. Il club blancos, che partiva da una valutazione iniziale di 25 milioni di euro del giocatore, è adesso disposto a raggiungere i 18 milioni. Un compromesso per un fuoriclasse che il prossimo vedrà scadere il suo contratto e potrà liberarsi a parametro zero.

SPORT racconta di come la Juventus segua il giocatore da parecchio tempo e adesso potrebbe voler chiudere l’affare entro la fine della finestra estiva del calciomercato. La cifra intorno ai 20 milioni di euro rientra nelle possibilità del club di Agnelli.

Se così fosse, il Milan, come con Kaio Jorge, vedrebbe sfumare ancora una volta un obiettivo prestigioso e conveniente dal punto di vista economico. Attendiamo risvolti dalla questione.