Gasperini, assist al Milan: ora Ilicic è più vicino!

Secondo le ultime indiscrezioni, Ilicic vuole solo il Milan. Gasperini ha fatto delle importanti dichiarazioni sul giocatore sloveno

Continuano le voci di mercato che vorrebbero Josip Ilicic al Milan. Effettivamente, Maldini e Massara stanno facendo delle valutazioni concrete sul giocatore sloveno, che potrebbe tornare utile a Pioli nel doppio ruolo di trequartista o esterno destro d’attacco. Ilicic vanta una grande esperienza e dei lampi di genio calcistici parecchio rari. Nell’ultimo campionato ha trovato dinnanzi a sè il muro Gasperini, che gli ha riservato davvero poco spazio sul campo.

Non è un caso che qualche mese fa, lo stesso Josip si sia offerto al Milan. Adesso, i dialoghi sono in corso tra Atalanta e rossoneri, con Maldini e Massara che vorrebbero però limare significativamente la richiesta di 8 milioni fatta dai bergamaschi. Il Milan è pronto sborsare un piccolo indennizzo per aggiudicarsi Ilicic, dato che oltre ad essere un classe ‘88, ha un contratto in scadenza nel 2022.

Negli ultimi minuti ci è arrivata una notizia molto importante, ovvero che Ilicic vuole soltanto il Milan. Ad affermarlo è stato il collega ed esperto di mercato Daniele Longo sul suo profilo Twitter.

E attenzione, perchè quasi contemporaneamente sono arrivate le importanti dichiarazioni di Gian Piero Gasperini su Josip. Il tecnico degli orobici ha affermato che lo sloveno vuole cambiare destinazione e che si sta preparando al meglio.

Gasperini: “Ilicic ha chiesto la cessione”

Gian Piero Gasperini ha parlato nella conferenza stampa pre-amichevole contro il Pordenone. Il tecnico si è soffermato a parlare di Ilicic, affermando la sua volontà di lasciare l’Atalanta. Gasperini sembra parecchio d’accordo alla cessione dello sloveno, e non a caso ha dichiarato che il giocatore si sta preparando magistralmente per farsi trovare prontissimo ad una nuova sfida.

Le sue parole:

“Ilicic ha manifestato la voglia di provare nuove esperienze a fine stagione, ha fatto la preparazione in modo straordinario. È la prima volta che lo vedo con qualche chilo di più, ma è in ottima salute e non ha saltato neanche un minuto di allenamento. Sì sta preparando perché ha voglia di trovare una squadra che gli dia la possibilità di fare ancora qualcosa di importante”.