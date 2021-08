Calciomercato Milan – Un ex obiettivo arriva in Italia | Le cifre

Il Milan ci aveva provato nel 2020, ma poi il giocatore era andato al Lipsia. Adesso è un’altra squadra della Serie A ad esserselo assicurato.

Interessante operazione dell’Udinese, che è vicina ad assicurarsi Lazar Samardzic dal Lipsia. La trattativa è praticamente definita.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il club friulano verserà 3 milioni di euro per l’acquisto del cartellino. Nell’accordo è prevista anche una percentuale sulla futura rivendita. Nei prossimi giorni il centrocampista 19enne sarà a Udine per svolgere le visite mediche e firmare il contratto.

Samardzic all’Udinese: il Milan ci aveva provato in passato

Samardzic è uno dei pochi giovani talenti che al Lipsia non è riuscito a emergere. Per questo ha voluto andarsene. In una squadra come l’Udinese cercherà di tirare fuori tutte quelle qualità che aveva mostrato prima di firmare per il club di proprietà della Red Bull. C’erano società molto blasonate sulle sue tracce, ma lui nel settembre 2020 ha preferito andare al Lipsia.

Lo seguivano con molto interesse Barcellona, Juventus e Milan. Paolo Maldini aveva cercato di prenderlo nel gennaio nello scorso anno, ma non riuscì a trovare l’accordo economico con l’Hertha Berlino. Con un po’ di ritardo, il centrocampista tedesco approderà in Italia. Vedremo se a Udine e nella Serie A saprà imporsi.

Gli osservatori del Milan probabilmente lo seguiranno ancora, per capire se Samardzic possa essere un profilo adatto al progetto per il futuro. Le qualità tecniche non gli mancano, però non bastano.