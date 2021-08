Milan, affondo decisivo: offerta per James Rodriguez!

Il Milan è pronto a presentare un’offerta all’Everton per James Rodriguez. Potrebbe davvero essere il giocatore classe 1991 il nuovo trequartista per Stefano Pioli. Le ultime novità arrivano ancora una volta dalla Colombia

Continuano le voci attorno a James Rodriguez. Il fantasista colombiano, che in un intervento Twitch, di qualche giorno fa, ha strizzato l’occhio alla Serie A, continua ad essere accostato al Milan.

Ricordiamo perfettamente, che secondo le news provenienti dal Sudamerica, il calciatore sarebbe dovuto trasferirsi a stretto in giro in rossonero. Si parlava di un contratto triennale a sei milioni di euro netti e dieci milioni di euro all’Everton.

Oggi James è ancora a Liverpool ma le ultime dichiarazioni hanno alimentato i rumors, che si sono puntualmente riaccesi.

Il giornalista Pipe Sierra, di ‘WinSportsTv’, rilancia: l’Everton sarebbe a conoscenza del fatto che il Milan presenterà un’offerta per James Rodriguez la prossima settimana. Dietro a lavorare all’operazione ci sarebbe chiaramente l’agente Jorge Mendes, consapevole che il suo assistito dovrà tagliarsi lo stipendio per poter sbarcare in Italia.

🚨 EXCLUSIVA: #Everton ya sabe que #ACMilan lanzará una oferta por James Rodríguez (30) la próxima semana. 🔴⚫️ Jorge Mendes trabaja en las condiciones del colombiano, en las que se encuentra una considerable reducción salarial. 🔵⚪️ #FCPorto sigue de cerca la situación. pic.twitter.com/QD8TrPZ3sI — Pipe Sierra (@PSierraR) August 2, 2021

Un nuovo trequartista per Pioli

Non ci resta che attendere, dunque, per capire se sarà davvero James Rodriguez il trequartista tatto atteso da Pioli. Il colombiano ha sicuramente caratteristiche diverse da Calhanoglu: ha più qualità e più gol nelle gambe ma è meno propenso ad aiutare la squadra in fase difensiva e spesso pecca di continuità per via di qualche problema fisico. Alla chiusura del calciomercato ormai manca meno di un mese e nei prossimi giorni si capiranno davvero quali saranno gli obiettivi del Diavolo per puntare in alto e far sognare i tifosi.