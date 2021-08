Ibrahimovic, ritorno al PSG: spunta un retroscena a sorpresa

Dalla Francia arriva un’indiscrezione inattesa. Raiola aveva cercato di riportare Ibrahimovic al PSG, dove ha militato già per quattro anni.

Non tutti erano convinti del ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel gennaio 2020, ma ben presto lo svedese ha fatto cambiare idea agli scettici. Il suo contributo al Milan è stato decisivo.

La dirigenza rossonera non ha avuto dubbi sul rinnovo di contratto dell’attaccante quasi 40enne. Le trattative sono andate per le lunghe, ma alla fine l’accordo è arrivato. Ibra è fondamentale per il gruppo allenato da Stefano Pioli.

Nonostante la priorità fosse il Milan, però, dalla Francia trapela un’indiscrezione abbastanza clamorosa. Infatti, il quotidiano Le Parisien rivela che Mino Raiola ha avuto dei contatti con il Paris Saint Germain prima del rinnovo con il club di via Aldo Rossi.

L’agente di Ibra ha parlato con Leonardo per capire se vi fosse la possibilità di fare ritorno al PSG, dove lo svedese ha giocato tra il 2012 e il 2016. Il dirigente brasiliano ha fatto sapere a Raiola di non essere interessato a riprendere il giocatore.

Si attendono conferme su questo retroscena alquanto sorprendente. Leonardo aveva portato Ibra a Parigi nel 2012. Poi aveva provato a riportarlo al Milan quando era dirigente rossonero nella stagione 2018/2019, ma il bomber scandinavo militava nei Los Angeles Galaxy e preferì rimanere in MLS ancora un anno prima di riprovare l’esperienza milanista.