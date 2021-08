Kaio Jorge, il retroscena del Santos: “Ecco perché ha scelto la Juve”

Il motivo per cui l’attaccante brasiliano, richiesto anche dal Milan, ha scelto di trasferirsi in maglia bianconera.

Il nome di Kaio Jorge, giovane talento offensivo brasiliano, ha riempito le pagine di quotidiani e siti web per quasi tutto il mese di luglio. Un prospetto di grande qualità che ha subito attratto alcuni top club italiani ed europei, nonostante l’età ancora giovanissima.

La vicenda Kaio Jorge si è conclusa ufficialmente ieri: trasferimento a titolo definitivo ed immediato alla Juventus, per circa 3 milioni di euro più bonus. I bianconeri hanno battuto la concorrenza in particolare di due club, come Milan e Benfica.

Il Santos ha trovato dunque l’accordo low-cost, visto che il rischio del club paulista era quello di perdere Kaio a parametro zero a gennaio 2022. Intanto oggi il presidente brasiliano Andres Rueda ha spiegato per filo e per segno l’evolversi della trattativa.

Rueda racconta: “La Juve ha strappato Kaio al Benfica”

Intervenuto a Sportmediaset, il patron del Santos ha fatto sapere di aver proposto settimane fa a Kaio Jorge un rinnovo a condizioni allettanti, ma rifiutato: “Gli avevo proposto il 20% di ricavo sulla futura cessione, il 20% ai suoi agenti e noi ci saremmo tenuti il 60%. Il tutto fattibile con una proposta da più di 15 milioni di euro. Era allettante, ma ha deciso di rifiutare. Serviva trovare una soluzione”.

Ecco come la Juventus ha avuto la meglio: “Il Benfica si era fatto avanti con convinzione, ma per qualche ragione sono sorti dei problemi. E’ arrivata la Juve che ci ha fatto un’offerta interessante: una parte fissa, bonus raggiungibili con la Champions League e il 5% sulla futura rivendita. Inoltre il Santos mantiene la prelazione su un possibile ritorno di Kaio in Brasile, anche in prestito”.

Rueda non cita affatto il Milan. Possibile dunque da questa ricostruzione che i rossoneri non siano mai entrati seriamente in corsa per Kaio Jorge. Un profilo intrigante, segnalato dagli osservatori e forse anche proposto da alcuni emissari. Ma pare proprio che Maldini e compagnia non abbiamo fatto proposte ufficiali al Santos per il classe 2002, a meno che il piano non fosse quello di provare a prenderlo in inverno a costo zero.